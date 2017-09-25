Korku temalı dizi arayanlara duyurulur. 2. sezonuna başlayan Channel Zero başlamak için en iyi zamanında.

Korku temalı film ve dizileri seven bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Bunu yapılan filmlerle çok iyi şekilde gösteriyoruz. Tabii bizim korku tarzımız birazcık farklı. Dabbe, El-cin, Siccin, Musallat gibi tek bir noktaya odaklanılmış filmler, Türkiye’nin olmazsa olmazı konumuna geldiler.

Elbette sevdiğimiz tek korku filmleri bunlar değil. ABD sinema ve dizi sektöründe yer alan American Horror Story, Black Mirror, Stranger Things gibi diziler de herkesin ilgisini çekmeye devam ediyor. Anlayacağınız ülkece korkmayı ve sınırlarımızı zorlamayı seven bir milletiz. Bu yüzden sizlere geçen sezon başlayan ve 2. sezonuyla bir kez daha karşımıza çıkan Channel Zero dizisini tanıtıyorum.

American Horror Story ile Black Mirror’un karışımından ortaya çıkan dizi, kesinlikle ürkütücü. Bir diziye başlamak için en iyi döneminde olan Channel Zero, ilk sezonunun tamamını izleyerek sizi bağlayacak ve her hafta bekleyeceğiniz yeni bölümlerle güzel bir diziye başlamanızı sağlayacak.

Black Mirror’un o absürt yapısı ile American Horror Story’i bir araya getiren Channel Zero, fantezi ve korku içeriği uzmanlığı ile tanınan SyFy kanalı tarafından çekiliyor. Kendileri, başarılı görselleri ile yeni bir korku dizisi arayanlara önerimizdir.