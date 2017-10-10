Bluetooth Hoparlör Satın Alma Rehberi!

Kablosuz teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, kişisel deneyimlerimiz için kullandığımız cihazlar da geliştiler. Peki Bluetooth 5.0 teknolojisi nedir ve hoparlörleri kaliteli kılan şeyler nelerdir? Ya da yüksek ücretleri ödemeden Bluetooth hoparlör satın almak mümkün mü?

Etrafta deliler gibi dolaşıp Nokia 6600 ile 40 dakikada bir şarkı paylaştığımız günleri hatırlamayan yoktur. Gerçi etrafta dolaşırken cihazlarımızı yanımıza almamız pek mümkün değildi ama bir dosyayı kablosuz olarak ışınlamak insanı delirtiyordu. Aradan yıllar geçti ve kızıl ötesinin yerini alan Bluetooth, artık elektronik dünyanın vazgeçilmezi haline geldi.

Her küçülen devre, bir öncekine göre daha güçlü olur. Kablosuz bağlantıya ilişkin kullanılan bütün elektronik birimler de değişim yaşadılar, küçüldüler ve işlevleri arttı. Bluetooth 5.0’a kavuştuğumuzda daha geniş kapsama alanı, aynı anda birden fazla cihaza bağlanma, daha hızlı dosya gönderme gibi özelliklere kavuştuk. Bu işin en güzel meyvesi ise Bluetooth hoparlör teknolojileri oldu.

Elbette kablosuz hoparlör kullanmak için Bluetooth 5.0 şart değil. Daha eski versiyonu destekleyen cihazlarla da hoparlörlere bağlanabilirsiniz.

Peki iyi bir Bluetooth hoparlörün özellikleri ne olmalı?

Müzik dinlemek aslında komplike bir iştir. Dinlediğimiz parçada bütün enstrümanları ayrı ayrı hissetmek, ya da duyduğumuz sesin yüksekliği ve kalitesi, dinlediğimiz müzikten alacağımız zevki arttıracaktır. Peki kendimize uygun bluetooth hoparlörü seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Tasarım: Taşınabilirlik en önemli faktördür. Çünkü bu cihazları evinizin farklı köşelerinde kullanabildiğiniz gibi pikniklerde, doğa yürüyüşlerinde ve diğer sosyal aktivitelerinizde yanınızda bulunduracaksınız.

Taşınabilirlik en önemli faktördür. Çünkü bu cihazları evinizin farklı köşelerinde kullanabildiğiniz gibi pikniklerde, doğa yürüyüşlerinde ve diğer sosyal aktivitelerinizde yanınızda bulunduracaksınız. Dayanıklılık: Taşınabilirlik yanında bazı sorunları da getiriyor. Olası aksaklıklara karşı hoparlörün sağlam bir gövdeye sahip olması önemli bir detay. Hatta suya dayanıklı olan hoparlörler fiyat olarak yüksek olsa da sağlamlık konusunda çok iyiler.

Taşınabilirlik yanında bazı sorunları da getiriyor. Olası aksaklıklara karşı hoparlörün sağlam bir gövdeye sahip olması önemli bir detay. Hatta suya dayanıklı olan hoparlörler fiyat olarak yüksek olsa da sağlamlık konusunda çok iyiler. Ses kalitesi: Eğer yukarıdaki maddeler önceliğiniz değilse ses kalitesi bir adım daha ön plana çıkıyor. Sonuçta herkesin kulağına göre bir zevki var ve en uygun hoparlörü seçmek için de fazlasıyla seçeneği. Alacağınız ürünün özelliklerine iyi bakmalısınız.

Eğer yukarıdaki maddeler önceliğiniz değilse ses kalitesi bir adım daha ön plana çıkıyor. Sonuçta herkesin kulağına göre bir zevki var ve en uygun hoparlörü seçmek için de fazlasıyla seçeneği. Alacağınız ürünün özelliklerine iyi bakmalısınız. Bağlantı seçenekleri: Çoğu düşük bütçeli kablosuz hoparlör, Bluetooth dışında bağlanma seçeneği sunmasa da, harici bir AUX girişi bulunan hoparlörler de var. Mutlaka amacınıza uygun bir seçim yapmalısınız.

Çoğu düşük bütçeli kablosuz hoparlör, Bluetooth dışında bağlanma seçeneği sunmasa da, harici bir AUX girişi bulunan de var. Mutlaka amacınıza uygun bir seçim yapmalısınız. Fiyat: Bluetooth hoparlörler bugün 40 TL civarında başlayıp, 1500 TL’nin biraz üzerine kadar çıkabiliyorlar. Kısaca her cebe uygun seçenek mevcut.

Hayalinizdeki hoparlörü bulduğunuzda bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın dostlar, takipte kalın :)