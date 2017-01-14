BTK'nın Kuracağı Siber Güvenlik Ordusuna 25.000 Başvuru Geldi!

BTK'nın ülkenin siber güvenliği adına çalışan USOM ekibine katılım için açtığı başvuru formuna 25.000'e yakın vatandaş ilgi gösterdi.

Bir süredir haberlerini sizlere aktardığımız, BTK tarafından kurulan ve eğitim durumu ya da iş deneyimi gözetmeden yetenekli ve bilgili adayların kabul edileceği Siber Güvenlik Ordusu için yapılan başvuruların sayısı açıklandı.

SABAH gazetesinin haberine göre Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi'nde personel olarak yer almak isteyen 25.000 vatandaş BTK'ya başvuruda bulundu. BTK ise bu başvuruları değerlendirecek ve başvurulara göre personel ya da gönüllü kadrosuna yetenekli ve bilgili "iyi niyetli hacker" adaylarını davet edecek.

Aynı zamanda yine BTK'nın bu ekibinde yer almak isteyen ve potansiyelini ortaya koymak isteyen hacker adayları, Siber Yıldız isimli yarışmaya katılarak hem ödül için yarışıyor, hem de BTK bünyesinde çalışmak için ilk adımları atıyor. Bu konuyla ilgili haberimiz de hemen aşağıda:

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Ayrıca bir videomuzda da BTK'nın kuracağı siber ordunun detaylarından ve çalışma faaliyetlerinden bahsetmiştik. Bu videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz.