Bu Formül, Günde Kaç Litre Su İçmeniz Gerektiğini Söylüyor!

Canlı yaşamını devam ettirmek için gerekli olan suyun önemi son günlerde yine arttı. Bugün sizlere son derece basit birkaç adımla kilonuza göre ne kadar su içmeniz gerektiğini söylüyoruz.

Yaz aylarının gelmesi ve ramazan bayramında tutulan oruçların etkisiyle gün içerisinde en büyük eksikliğin su üzerine yaşandığını görüyoruz. İnsan ve canlı vücudunun her gün düzenli olarak su içmeye ihtiyacı var. Vücudun sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmesi için gerekli olan suyun önemi kış aylarında unutuluyor olsa da, sıcaklar başladığında yeniden başlıyor.

Daha önce yayınlanan birçok programda duymuşsunuzdur; günde şu kadar litre su için gibi ibareler yer alır. Aslında her insanın bünyesi farklı olduğu için aynı şekilde içilecek su miktarı da değişim gösterecektir.

Bilim insanlarına göre erkeklerin günde 13 bardak su içmesi gerekiyor. Kadınlarda ise bu sayı 9 bardağa düşebiliyor. Ancak bilim insanları bu noktada önemli bir bilgi veriyor. Her insanın ayrı bir vücudu olduğu için içecekleri su miktarları da aynı oranla değişiyor.

Yaz sıcaklarının gelmesi ve Ramazan’ın son günlerine gelinmesi ile birlikte sağlıklı su ihtiyacınızı karşılamanızı öneriyoruz. Ne kadar suya ihtiyacınız olduğunu aşağıdaki formülden bulabilirsiniz. Unutmayın, 50 kilogram olan bir insanla 100 kilogram olan bir insan aynı su miktarını içmez.

Ne Kadar Su İçmelisin?