Continental’ın yaptığı hatadan hemen sonra Aisec de ülkemizi dünya haritasından çıkardı.

Kısa süre önce ülkemizde de faaliyet gösteren dünyaca ünlü lastik firması Continental’ın bir reklam videosunda Türkiye’ye yer vermediğini görmüştük. Daha sonrasında bunun bir hata olduğuna dair özür dileyen Continental, bunun yapılmaması gereken, kabul edilemez bir hata olduğunu anlamıştı. Bu olayın ardından şimdi de bir başka firma ülkemizi haritasından sildi.

Çoğunuzun ismini bilmediği Aiesec, ülkemiz dahil 127 ülkede 2400’den fazla üniversitede öğrencilere yurt dışında staj imkanı tanıyan bir kuruluş. 1954’ten beri Türkiye’de hizmet veren Aiesec, geçtiğimiz ay Hollanda’da bir seminerde hizmet verdiği ülkeleri göstermek için bir harita açıyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu haritada Türkiye haritası yok. Psikolata isimli Ekşi Sözlük yazarının arkadaşının da bulunduğu seminerde arkadaşı bu duruma tepki göstermesine rağmen, bu durumun kendi ellerinde olmadığını, ilgili kurumlara ileteceklerini söylüyor ve gidiyorlar.

Konuyu öğrendikten sonra bu kuruluşun 127 ülkedeki web sayfasını kontrol etmeye başladığını belirten Psikolata, toplamda 33 ülkenin web sayfasında yer alan haritalarda Türkiye’nin bulunmadığını fark ediyor. (bkz. Kanada) Bu sayıyı aktif sayfa sayısına göre kıyaslarsak oran oldukça yüksek gözüküyor.

Bu durumun ortaya çıkmasından sonrasında bir açıklama yapan AISEC, Türk vatandaşlarından özür dilediğini ve bunun teknik bir sorun olduğunu açıkladı. 2016 şablonunda Türkiye haritasının olmadığını açıklayan AISEC, 2017 şablonunda bunun düzeltildiğini, ancak bütün sitelerinin bu şablona geçmediğini açıkladı.

70 yılı aşkın bir süredir küresel olarak hizmet veren AISEC, kültürler arası, nesiller arası bölünmeleri kırıp, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, din veya ulusal ve sosyal köken ne olursa olsun ayrım yapmayacağını söyleyen bir kuruluş. Belki tek başına bu olay olsaydı ülkemiz daha az önemserdi, ancak bütün bu olayların arka arkaya gelmesi Türk halkının da canını sıkmaya başladı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu olaylar bir hatadan mı ibaret, yoksa işin içinde daha farklı oyunlar mı var? Yorumlarınızı bekliyorum.