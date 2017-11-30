Rus tenisçi Maria Sharapova'nın maçını izlemeye giden Bülent Serttaş, "İzlemeyi hak edecek ne yaptı" diye soran takipçisine " Doğum günümdü" yanıtını verdi ve olanlar oldu!

Dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay İstanbul'da karşı karşıya geldi. EB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi.

Maçı izlemeye gidenlerden biri de ünlü türkücü Bülent Serttaş’tı. Maç sırasında bol bol Sharapova ile selfie çekilen (Maria'nın pek haberi yok gibi) Serttaş, bunları sosyal medya üzerinden de paylaşmayı ihmal etmedi.

Başka bir Twitter kullanıcısı ise, maçı izlediği sırada ünlü türkücüyü en önde görüp sosyal medyadan şu yorumu paylaştı.

Kendi hakkında yazılanı fark eden Bülent Serttaş, cevap olarak "Doğum Günümdü" yazdı.

Serttaş’ın o masumane cevabı, bir anda sosyal medyada binlerce kişinin gündemi oldu ve herkes bu konu hakkında yaratıcı şeyler yazmaya başladı. İşte o tweetlerden bazıları;