Fizikçi Michio Kaku, bundan 20 yıl sonra karşılaşacağımız olayları sade bir dille, herkesin anlayabileceği şekilde açıkladı.

Dünyanın en ünlü fizikçilerinden biri olan Michio Kaku, geçtiğimiz hafta Dubai’de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi’nde konuştu. Son yıllarda çok hızlı gelişen yapay zeka, DNA ve uzay teknolojisi hakkında konuşan Kaku, bilimin hızı göz önüne alındığında bundan 20 yıl sonra olacak şeyleri açıkladı. 20 yıl sonra, yani 2038 yılında neler olmasını beklersiniz? Bu zamandan 20 yıl öncesine bakarsak, interneti ilk defa etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayan Windows 98 işletim sisteminin çıktığını görüyoruz. 20 yıl içinde internetin ve diğer bilgisayar teknolojisinin geliştiği noktayı her türlü insan görebilir. Peki, bundan 20 yıl sonra ne olacak?

Dünya 2.0

Kaku’ya göre yıllar geçtikçe teknoloji ilerleyecek ve bu durum dilimize yansıyacak. Eskiden kullandığımız pek çok ifadeyi kullanmayacağız. Örneğin “Bilgisayar” kelimesi, tüm dünya dillerinde ortadan kalkacak. Çünkü her şey bilgisayar olacak. Son yıllarda iyice popülerleşmeye başlayan “nesnelerin interneti”, bundan 20 yıl sonra her şeye yansıyacak. Bilgisayar ifadesi olmayacak, çünkü, televizyon, telefon gibi teknolojik cihazların dışında, bardak, pantolon, masa, duvar, kaşık, bisiklet, insan ve adını sayamadığım hemen hemen her şey bilgisayar olacak. Dünya üzerindeki tüm nesneler akıllı olduğu zaman ortada bir bilgisayar terimi kalmayacak, çünkü bilgisayar varsayılan olacak. Günümüzde normal bir saate “saat”, elektronik saate “akıllı saat” diyoruz. Gelecekte normal saat yerine her şey akıllı saat olursa, ona akıllı dememize gerek kalmaz.

3D Baskıyla Süper Kapitalizm

20 yıl sonra 3D baskının hayatımıza doğrudan etki edeceğini açıklayan Kaku, “Yeni bir dünya hakkında konuşuyoruz, hayal edebiliyorsanız onu yaratabilirsiniz. Özel baskı sayesinde ayakkabıları, o çok sevdiğiniz mücevheratı veya kıyafetleri evinizde bulunan bir 3D baskıyla çıkarabileceksiniz. Mesela çocuğunuz bir oyuncak istiyor, bunun için yapmanız gereken tek şey 3D için gerekli teknik çizimi indirmek. 3D baskı, çocuğunuz için oyuncağı yapacaktır." dedi.

Akıllı Duvar Kağıtları

“Yok artık!” diyeceksiniz, ancak evlerinizin duvarlarına kaplayacak duvar kağıtları yakın gelecekte akıllı olacak. Bir ekrana bakmak yerine akıllı duvarlara bakacak ve işlemlerimizi buradan gidereceğiz. İstediğimiz bilgileri bizlere gösterecek akıllı duvar kağıtları, dizüstü bilgisayar, televizyonlar, akıllı telefonlar, monitörler ve bir ekran gerektiren her şeyin yerini alacak. Duvarlarımız bir ekran olacağı için, bizleri evimizin köşesinden alıp en uzak noktalara götürebilecek.

Dil Yüzünden İletişimsizlik Olmayacak

Günümüzde bile bazı akıllı telefonlarda anlık dil çevirisi için adımlar atılıyor. Bundan 20 yıl sonra hemen hemen her şey anlık çeviri yapacak. Dilimizi bilmeyen biriyle konuşmak için kendi dilinizde konuşmaya devam etmeniz yeterli olacak. “Go go go go, sonra left left, okey” olmayacak yani.

Otomobiller Sizi İstediğiniz Yere Götürecek

Gelecekte otomobille bir yere gitmek için trafikte çile çekme telaşından kurtulacağız. Belki uçan araçlar tam olarak yaygınlaşmayacak, ancak zaten yerdeki araçları yapay zekalara teslim edeceğimiz için buna pek de gerek kalmayacak. Bununla birlikte yollarda giderken aracınız sürekli şarj olacağı için, araçların benzini veya şarjı bitti derdi olmayacak.

Yapay Zekalar Yaşlanmayı Durdurabilir

Kaku, “Yapay zekalar, bize kralların ve kraliçelerin bile fethedemediği bir şeyi verebilir: yaşlanma süreci” diyerek belki de tüm konuşmasındaki en önemli konuya vurgu yaptı. Kaku’nun yaptığı açıklamaya göre her şeyin yaşlanıp ölmesinin sebebi hatalardan kaynaklanıyor. İnsanlar dahil tüm canlılar hatalı olduğu için ölüyorlar. Yapay zekalar, yaşlı insan genomu ile genç insan genomunu karşılaştırıp, yaşlanmanın nerede gerçekleşeceğinin farkına varırsa bu hatalar ortadan kaldırılarak sonsuz veya çok daha uzun bir yaşamın kapısı aralanabilir.

Süper Kapitalizm

Günümüzün en büyük sorunlarından biri kapitalizmdir. Kapitalizm, güçlüyle güçsüzün arasındaki boşluğu ifade eder. Günümüzde insanların %1’i dünya ekonomisinin %50’sine hükmeder. Kalan %99 ise %50 ile geçinmeye çalışır. Eğer 3D baskı gibi teknolojiler gerçek olur ve insanların her şeyi evlerinde yapabilme şansı doğarsa, ortaya süper kapitalizm çıkar. Çünkü, günümüzde her şeyin bu kadar pahalı olmasına sebep olan “aracılar” ortadan kalkacak ve üreten firmayla müşteri karşı karşıya kalacaktır. Bu da kazananın “tamamını” kazanmayanın ise hiçbir şeyi almamasını sağlar. Tüm bunlara rağmen süper kapitalizm, normal kapitalizmden daha sağlıklı bir toplum anlayışıdır. Bu modellemede, yukarıda kalanlar çok yukarıda kalıyor olsa da, aşağıdakiler belirli bir eşitlik çerçevesinde ilerleyecektir. Süper Kapitalizm, zaten internet ile beraber başladı. İnsanlar internetten alışveriş yaparak zamanla süper kapitalizmi oluşturuyorlar.

Kaku’ya göre bundan 20 yıl sonra karşımıza çıkacak şeyler bunlar. Peki, sizler Kaku’nun sözlerine katılıyor musunuz?