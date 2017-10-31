Çin'de Bir Kadının Burnunda Diş Keşfedildi!

Yıllarca burun tıkanıklığı sorunu yaşayan Çinli bir kadının doktora gittikten sonra burnunda bir diş geliştiği ortaya çıktı.

Kasım ayı gelmek üzere, havalar soğuyor ve bir çoğumuz soğuk algınlığı nedeni ile burun tıkanıklığı yaşayacağız. Fakat bir habere göre 57 yaşındaki Çinli bir kadının hayatı bundan ibaret. Şanssız kadın, on yıllardır burun kanaması, iltihaplanma ve tıkanıklık sorunları yaşıyor.

Çinli kadın, yıllarca süren bu sancılı sürece artık daha fazla katlanamayarak bir doktora görünmeye karar verdi. Doktorlar öncelikle kronik inflamasyonun nedenini anlamak için kadının başını taradılar. Taramanın sonucunda ise kadının burun boşluğuna doğru gelişmiş bir diş keşfettiler.

Doktorlar öncelikle bunun orada kendine yer edinmiş bir nesne olduğunu düşündüler ve çıkarmaya çalıştılar ancak daha sonrasında bunun bir diş olduğunu ve çıkarmak için birkaç kat zarın soyulması gerektiğini fark ettiler.

Ekstra dişler bir bilim kurgu senaryosu gibi gelse de Conservative Dentistry dergisinde 2011 yılında yayınlanan bir makaleye göre ekstra dişler, insanların %4’ünde görülebiliyor. Fakat Dr. John Hellstein’in verdiği bir demece göre ekstra dişlerin burun boşluğuna ilerleme ihtimali son derece düşüktür.

Araştırmacılar ekstra dişlerin neden ortaya çıktıklarını henüz keşfedememiş olsalar da bunun genetik bir sürece bağlı olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca ekstra dişlerin insanlara yaşattığı tek sorun ters yönde gelişmek değil; ekstra dişler doğru yönde gelişseler dahi diğer dişlerin şeklini ve yapısını bozabiliyorlar.