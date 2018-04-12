New Hampshire Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar çok küçük yer kaplayan veri depolama alanları geliştirildi.

007 gibi filmlerdeki uçuk elektronik aletleri hepimiz gördük, ancak yakın gelecekte bunların üretilmesinin mümkün olacağı birçoğumuzun aklına gelmemiştir. New Hampshire Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bu filmlerde bir iğne ucu boyutunda olan bilgisayarların yapımına olanak tanıdı. Ayrıca yeni depolama alanları büyük boyutlu kardeşlerine göre çok daha güvenli.

Araştırmanın başındaki Fizikçi Jiadong Zang, ”Olasılıklar konusunda gerçekten iyimseriz. Bilgisayar endüstrisinde zaten daha küçük depolama alanlarına doğru bir arayış devam ediyor. Ancak mevcut malzemeler ve güç kesintisinde veri kayıpları buna izin vermiyor. Araştırmamızda kullandığımız malzeme kombinasyonu veri kayıpları açısından daha güvenli olmasının yanı sıra çok küçük boyutlarda HDD üretimine olanak tanıyor. Bulgularımızın teknoloji seyrini değiştirebilecek olması bizleri heyecanlandırdı.” dedi.

Araştırmalarla ilgili olarak Science Advances dergisinde yayınlanan makalede yeni teknolojinin Ram ve Rom bellekte nasıl kullanılacağı açıklandı. Yeni depolama alanı manyetik olmayan maddelerin içerisinde kullanılan bor, galyum, alüminyum veya indiyum gibi minerallerin çevresinde manyetik bir alan oluşturarak veri depolamaya olanak tanıyacak.

Bilim insanları geliştirdikleri sistemin eskiye göre daha fazla güç tasarrufu sağlayacağını da düşünüyorlar. Ayrıca bildiğiniz üzere veri konusunda çağımızın en büyük sorunu alanların yetersiz kalmasıdır. Küçük boyutunun yanı sıra yeni teknoloji çok daha büyük depolama alanlarının oluşturulmasına da izin verecek. Ancak buradaki tek sorun bu teknolojinin maliyetinin ne olacağı, henüz gerekli araştırmalar yapılmadığından bu konuda bir şey söylemek mümkün değil.