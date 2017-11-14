Cem Yılmaz'ın merakla beklenen filmi Arif V 216 için farklı alanlarda geçen üç ayrı video paylaşıldı. Karakterlerimiz yine geçmişe gidiyor.

Ülkemizin 2000’den sonra çekilmiş en ünlü film serileri arasında yer alan GORA serisinin 3. filmi için gün sayıyoruz. GORA ile bambaşka bir dünyaya giden Arif kardeşimiz, AROG'da geçmişe giderek dinozorlarla çatışmıştı. 5 Ocak 2018’de yayınlanacak Arif V 216 da ise, karakterlerimiz zannımca birden fazla tarihte bulunacak.

Arif V 216’nın tarihinin yaklaşması üzerine film hakkında yeni içerikler ortaya çıkmaya başladı. Filmin resmi YouTube kanalı üzerinde yaklaşık 1 saat önce tam tamına 3 tane video yayınlandı. Yaklaşık 30’ar saniyelik uzunlukta olan bu videolarda, Arif’in karşılaştığı isimlere değiniliyor. Bunlar arasında GORA filminde gördüğümüz Erşan Kuneri karakteri de yer alıyor.

Yine kahkaha dolu bir film ile karşımıza çıkacak Cem Yılmaz, yayınladığı videolarda da ince espriler yapmayı ihmal etmemiş. 5 Ocak’ta sinemalarda olacak Arif V 216 filmi için yayınlanan üç video:

Arif V 216 - Erşan Kuneri

Arif bu kısa videoda Erşan Kuneri ile karşılaşıyor. Bir pop yıldızı olmaya çalışan Arif kardeşimizin eğlenceli halleri bu videoda yer alıyor.

Arif V 216 - Pembeşeker

Bir ameliyat ne kadar pahalı olabilir ki? Bu ameliyat Arif ve 216’yı bir hayli korkutacak gibi duruyor.

Arif V Zeki Müren

Zeki Müren’e Vizontele’den espri yaparsanız, karşılığını bu şekilde alırsınız.