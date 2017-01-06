CES 2017'de 3 Boyutlu Yüz Taraması Yapabilen Bir Cihaz Tanıtıldı

Üç boyutlu yüz taraması yapabilen Bellus3D tarayıcı, CES 2017’de tanıtıldı.

Bellus3D yüz kamerası, insan yüzünün tamamen üç boyutlu taramasını yapabilen bir mobil cihaz. Üstelik cihaz bu işlemi, son derece kusursuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Cihaz, bir Android akıllı telefonun ya da tabletin üzerine takılıyor ve saniyeler içinde bir kişinin yüzünün gerçekçi ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünü yapabiliyor.

Bellus3D; ikişer adet 1,2 megapiksel kızıl ötesi sensörü ve kızıl ötesi lazer projektör, 1 adet 1,2 megapiksel renk sensörü ve akıllı telefonun ya da tabletin ön kamerasının kombinasyonu sayesinde çalışıyor. Akıllı telefon ya da tablette bulunan ön kamera ise, son taramayı renklendirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Bir tarama gerçekleştirmek için kameranın önüne oturmak ve kafayı yavaşça sağa ve sola döndürmek yeterli oluyor. Çevrilebilen ve kullanıcının isteğine göre aydınlatılabilen bir görüntü sunduktan sonra, kameranın taramayı işlemesi yaklaşık 20 saniye sürüyor. Tarama çıktıları, standart .obj dosyaları olarak oluşturulur. Bu sayede taramalar, üç boyutlu projelerde ve üç boyutlu maske basmak için kullanılabiliyor.

Cihazın sanal makyaj denemelerinden özel sanal gerçeklik avatarlarına ve biraz önce bahsettiğim üç boyutlu maskelere kadar çeşitli alanlarda kullanılabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte cihaz henüz prototip aşamasında. BellusD tarayıcının bu yılın sonunda 300 dolar fiyatla piyasaya sürülmesi planlanıyor.