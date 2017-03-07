CIA, WhatsApp ve Sinyal Şifrelemeyi Kırabiliyor

WikiLeaks tarafından sızdırılan CIA belgelerine göre CIA, istediği cihazın görüşmelerini elde edebiliyor. Detaylar haberde...

Bugün WikiLeaks tarafından yeni dökümanlar sızdırıldı. Bu raporlara göre ABD’nin merkezi istihbarat ajansı olan CIA, akıllı telefon ve bilgisayarlara sızmak için hackleme araçları kullanıyor. Uzun zamandır CIA operasyonlarına ait olduğu söylenen belgelere dair bir sızıntı gerçekleşmemişti.

Söz konusu sızıntı, toplamda 7818 sayfalık 943 ek içeriyor. WikiLeaks’den gelen bilgilere göre, CIA’in materyal arşivi yüzlerce milyon satırlık bilgisayar kodundan oluşuyor. Bu sızıntılardan en çok yankı uyandıran şey ise, teknoloji dünyasını ilgilendiriyor. Zira raporlar, CIA’in çok kolay bir şekilde WhatsApp sohbetlerine ve telefonlarımızla yaptığımız tüm diğer görüşmelere ulaşabileceğini gösteriyor. Güya tüm servisler gizliliğe çok önem veriyorlar…

WikiLeaks’den alınan bilgilere göre hackerlar, Android telefonlarda şifreleme yapılmadan hemen önce ses ve mesaj trafiğini çekebiliyorlar. Bu uygulamalar çalıştırılmadan evvel telefona sızılırsa, bilgiler cihazın kendisinden alınabiliyor.

Konu hakkında CIA de Google da bir açıklama yapmadı. Android cihazlarda bir açık olup olmadığı ya da bu bilgilerin CIA tarafına isteyerek mi iletildiği şimdilik bilinmiyor.