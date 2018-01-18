Çift Kameralı Xiaomi Mi Max 3'ün Görselleri Sızdırıldı!

Xiaomi'nin uzun şarj ömrü ile bilinen orta seviye akıllı telefonu Xiaomi Mi Max 3'ün görselleri ortaya çıktı. Xiaomi Mi Max 3, daha iyi bir fotoğraf kalitesi sunmak için çift kameraya sahip olacak.

Xiaomi her ne kadar 2017 yılının satış rakamlarını açıklamamış olsa da geçtiğimiz yıl başarılı satış sayılarına ulaştığını söylemek mümkün. Neredeyse her ihtiyaca uygun bir akıllı telefon modeli sunan Xiaomi, uzun bir şarj ömrü isteyenler için de orta seviyede Mi Max serisini piyasaya sürüyor ve serisinin üçüncü telefonu olan Mi Max 3, ilk kez bir fotoğrafta ortaya çıktı.

Fotoğrafta Mi Max 3’ün geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi Max 2 ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu görüyoruz. En büyük fark ise yeni Mi Max 3’ün çift kameraya sahip olması. Zaten uzun bir şarj ömrü sunan ve tatmin edici bir performansa sahip olan Mi Max serisi, artık kullanıcıları çektiği fotoğraflarla da memnun etmeyi başaracak diyebiliriz.

Mi Max 3’ün en eleştiriye açık tarafı, parmak izi tarayıcının cihazın arkasında ve yukarıda bulunması. 7 inçlik ekrana sahip bir cihazda parmak izi tarayıcının bu kadar yukarıda olması kullanıcıların kolaylıkla ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Fakat cihazın donanımına göre oldukça uygun fiyatlı olduğunu düşünürsek bu kadar hatayı da görmezden gelebiliriz.

Xiaomi Mi Max 3 Özellikler (Tahmini)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 RAM: 3GB/4GB

3GB/4GB Depolama: 64GB/128GB

64GB/128GB Ekran: 7 inç Full HD+

7 inç Full HD+ Arka Kamera: 12MP+12MP

12MP+12MP Ön Kamera: 5MP

5MP Batarya: 5500mAh

Söylediğimiz gibi son derece güçlü bir donanıma ve dev bir ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max 3’ün uygun fiyatlı olması bekleniyor. Tahminlere göre cihaz en fazla 249 dolar (925 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette bu fiyat ülkemiz için vergilerle biraz daha yüksek olacaktır.