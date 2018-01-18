Çift Kameralı Xiaomi Mi Max 3'ün Görselleri Sızdırıldı!

Xiaomi her ne kadar 2017 yılının satış rakamlarını açıklamamış olsa da geçtiğimiz yıl başarılı satış sayılarına ulaştığını söylemek mümkün. Neredeyse her ihtiyaca uygun bir akıllı telefon modeli sunan Xiaomi, uzun bir şarj ömrü isteyenler için de orta seviyede Mi Max serisini piyasaya sürüyor ve serisinin üçüncü telefonu olan Mi Max 3, ilk kez bir fotoğrafta ortaya çıktı.
Fotoğrafta Mi Max 3’ün geçtiğimiz yıl tanıtılan Mi Max 2 ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu görüyoruz. En büyük fark ise yeni Mi Max 3’ün çift kameraya sahip olması. Zaten uzun bir şarj ömrü sunan ve tatmin edici bir performansa sahip olan Mi Max serisi, artık kullanıcıları çektiği fotoğraflarla da memnun etmeyi başaracak diyebiliriz.
Mi Max 3’ün en eleştiriye açık tarafı, parmak izi tarayıcının cihazın arkasında ve yukarıda bulunması. 7 inçlik ekrana sahip bir cihazda parmak izi tarayıcının bu kadar yukarıda olması kullanıcıların kolaylıkla ulaşmasını imkansız hale getiriyor. Fakat cihazın donanımına göre oldukça uygun fiyatlı olduğunu düşünürsek bu kadar hatayı da görmezden gelebiliriz.
Xiaomi Mi Max 3 Özellikler (Tahmini)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660
- RAM: 3GB/4GB
- Depolama: 64GB/128GB
- Ekran: 7 inç Full HD+
- Arka Kamera: 12MP+12MP
- Ön Kamera: 5MP
- Batarya: 5500mAh
Xiaomi Mi Max 3’ün Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!
Söylediğimiz gibi son derece güçlü bir donanıma ve dev bir ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max 3’ün uygun fiyatlı olması bekleniyor. Tahminlere göre cihaz en fazla 249 dolar (925 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Elbette bu fiyat ülkemiz için vergilerle biraz daha yüksek olacaktır.