Çin'de İnternetten Her Şeyi Almak Mümkün, Hatta Uçak Bile!

Çin'de neredeyse her şeyi satılık olarak bulmak mümkün. Öyle ki Alibaba'nın e-ticaret platformu Taobao'da Boeing 747 jubo jet bile satıldı.

Telefondan kalvyeye, t-shirt'den ayakkabıya kadar Çin'den alamayacağımız şey yok. Ancak geçtiğimiz günlerde Alibaba'nın bir e-ticaret platformu olan Taobao'ya konulan bir ilan hayli dikkat çekti. İcra yoluyla ele geçirilen iki jet mahkeme tarafından açık artırmayla satılmak üzere e-ticaret sitesine konuldu.

Jade Cargo isimli bir şirketin iflası üzerine Orta Doğu Halk Mahkemesi tarafından el konulan jetler aslında üç taneydi. Ancak 2013'ten bu yana hangarlara tutulan jetlerden bir tanesi daha önce satılmıştı.

Son açık artırmaya giren iki jet ise 320 milyon Yuan’a (48 milyon dolar) karşılığında SF Airlines Şirketi tarafından satın alındı. Açık artırmayı 800 bin izleyici takip ederken satış, 26 teklifin sonunda gerçekleşti. Çin'deki bu çevrimiçi açık artırma usulü satış, daha önce uçaklar birçok kez normal yollarla açık artırmayla satılmak istenmesi ama satılamaması durumu düşünüldüğünde yaşadığımız dönem hakkında büyük bir ipucu veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz, Çin sizce de biraz farklı bir noktaya ulaşmadı mı?