International Data Corporation, 2014-2024 yılları arasında akıllı telefon markalarının kaç telefon sattığını ortaya koydu. Samsung, 2,93 milyar satış ile Apple'ın önünde ilk sırada yer aldı.

Akıllı telefon sektöründeki yarış hız kesmeden devam ediyor. Yakın zamanda yayımlanan ilk çeyrek verilerinde Samsung’un 2024’ün ilk üç ayında Apple’ı geride bıraktığını görmüştük. Öte yandan ilk çeyrekte en çok satan modellerde ise iPhone 15 Pro Max ile Apple zirvede yer almıştı.

Şimdi ise pazar araştırmalarıyla tanıdığımız International Data Corporation’dan (IDC) yeni veriler geldi. IDC, Samsung ve Apple gibi markaların son on yılda ne kadar telefon sattığını bizlerle buluşturdu.

Samsung, 3 milyara yakın telefon satışıyla tüm rakiplerini geride bıraktı

IDC’nin 2014’ün ilk çeyreği ve 2024’ün ilk çeyreği arasını kapsayan verilerine göre Güney Koreli Samsung, son 10 yılda 2,93 milyar telefon satışı gerçekleştirdi. En yakın rakibi Apple’ı %33 oranında geçtiğini de belirtelim. Apple, bu süreçte 2,2 milyar telefon satmış.

Araştırma, Samsung’un son yıllarda sürekli satışlarında düşüş gördüğünü ortaya koyarken 2015’in en iyi yılı olduğunu gösterdi. Şirket, Galaxy S6 ve Note 5’in çıktığı o yılda 320,9 milyon cihaz satmış. Apple ise aynı yıl 231,5 milyon telefon satışı gerçekleştirmiş. Samsung’un en kötü yılı ise 258,2 milyon ile 2022 olmuş. Aynı yıl Apple’ın satışları ise 225,3 milyon.

Tabii ki veriler bunu gösterse de şirketlerin sunduğu cihaz sayısında ciddi farklar olduğunu belirtmek gerekiyor. Samsung her yıl farklı segmentlerden onlarca telefon çıkarırken, Apple’ın ise sayısı bundan çok daha az olan, sadece amiral gemisi modellerini piyasaya sürüyor. Yani Apple’ın 2,2 milyarlık performansı da gayet iyi. Aralarındaki dev rekabetin hâlâ sürdüğünü görebiliyoruz.

Bunun dışında IDC verileri, Samsung’un satışlarının Xiaomi, vivo, Huawei gibi şirketlerin toplamından daha fazla olduğunu da ortaya koydu. Listenin üçüncü sırasında yer alan Xiaomi, 1,1 milyar satış gerçekleştirmiş. Markaların son on yıldaki satışları şu şekilde:

Son 10 yılda en çok telefon satan 5 marka: