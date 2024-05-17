Burla Biraderler’in, İspanya'da başlayan hikâyesi, sanayiden medyaya kadar pek çok alanda Türkiye'nin modernleşme ve sanayileşme sürecine damga vurmasıyla devam ediyor. Bu içerikte iki kardeşin kurduğu bu şirketin etkileyici öyküsünü ele alacağız.

Burla Ailesi, Türkiye'nin ticaret tarihinde silinmez izler bırakmış, asırlık bir geçmişe sahip ender ailelerden biri. Öyle ki, oldukça önemli bir yere sahip olan Burla Ailesi, medyadan otomotive, beyaz eşyadan tekstile kadar pek çok sektörde adını duyurmayı başarmış.

Eli ve Daniel Burla kardeşlerin 1911 yılında Burla Biraderler Şürekası adıyla kurmuş olduğu şirket, sektöründe lider olmanın yanı sıra Koç Holding gibi günümüz Türkiye’sindeki önemli oyuncaların ortaya çıkmasında da büyük rol oynamış şirketlerden.

Burla ailesini bir tanıyalım. Kökenleri İspanya’ya kadar uzanıyor!

Burla ailesinin kökleri, İspanyol Engizisyonundan kaçarak Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Sefarad Musevi topluluğuna dayanıyor.

İlk olarak İtalya'nın Livorno kentinde duraklayan aile, daha sonra Selanik'e göç ediyor ve Selanik'te, şimdilerde Atatürk'ün doğduğu evin de bulunduğu Koca Kasım Paşa Mahallesi'ne yerleşiyor.

Ailenin bu bölgede başlayan ticaret hayatı, ailenin İstanbul’a göç etmesiyle İstanbul'da devam ediyor.

Burla Kardeşler 1911 yılında İstanbul Galata'da açtıkları ilk şirketleri ile ithalat işlerine başlıyor.

Eli ve Daniel kardeşlerin işleri bu süreçte o kadar iyi gitti ki neredeyse sektörlerinde tekel olacak seviyeye ulaştı.

1928 yılında Ottaş ismiyle kurdukları şirketse, Türkiye'nin otomotiv sanayisindeki ilk adımlardan biriydi.

Hatta o dönem Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanımı için ithal edilen otomobillerin çoğunu bu şirket temin ediyordu.

Burla Ailesi'nin Türkiye'ye getirdiği yenilikler sıradan değildi; özellikle PYE marka radyolar ve Frigidaire buzdolapları, Türk halkının yaşam tarzını değiştiren ürünler arasında yer aldı.

Buzdolabı ithalatına adım atmaları Koç ailesiyle yollarının kesişmesine sebep oluyor.

Makine üretimi, ev eşyası, tekstil, çelik saç ve döküm atölyesi ve daha birçok alanda faaliyet gösteriyorlardı.

Buzdolabı ithalatıysa Burla Biraderler’in yolunu Vehbi Koç ile kesiştirdi.

1950'lerde, Lütfü Doruk’un önderliğinde, Burla ailesi ve Vehbi Koç iş dünyasında çelik eşya üretimi için güçlerini birleştirme kararı almış, bu iş birliği sonucunda Koç Holding’in kalesi sayılan Arçelik A.Ş. kuruldu.

Koç ve Burla ailelerinin ortaklığı Arçelik’ten sonra da devam etti.

Burla Biraderler o dönem otomotiv sektörünün de büyük isimlerindendi.

Bu sektörde bir ışık gören Vehbi Koç’sa otomotiv alanında Burla Biraderler’e göre çok daha küçük bir şirket olan Koç Otomotiv’i daha da büyütmeye niyetliydi.

Otomotiv alanında da Burla Biraderler’le ortaklık yaptı ve Ford markasını Türkiye’ye ithal etmeye başladılar. Ardındansa Tofaş kuruldu.

Hürriyet Gazetesi’nin de kuruluşunda rolleri var!

Burla ailesinin birçok sektörde faaliyet gösterdiğini söylemiştik. Medya sektörü de bunlardan birisi.

Burla Biraderler o dönem Sedat Simavi'nin Hürriyet Gazetesi'ni kurmasına da finansal destek vererek bir ortaklıkla Hürriyet’in kurulmasında rol oynadılar.

Ayrıca kâğıt ithalatı da yapan Burla Biraderler gazeteciliğin en önemli hammaddelerinden birini ithal ediyor olmanın verdiği güçle de bu konuda kritik bir role sahipti.

Ek olarak, oldukça yenilikçi ve vizyoner olan Burla Biraderler Türkiye’de reklam anlayışını benimseyen ilk şirketlerden biri.

O dönemlerde özellikle kuruluşunda büyük rol oynadığı Hürriyet Gazetesi’nde sık sık ürünlerinin reklamını yapmış ve bu sebeple reklamcılık sektörünün de rağbet görerek gelişmesine katkı sağlamıştır.

Özetle, Burla Ailesi'nin günümüze kadar gelmiş değerli ve büyük şirketler üzerindeki çok büyük bir etkisi var.

Burla Biraderler şirketi günümüzde Burla Makina Ticareti ve Yatırım A.Ş ismiyle ticari faaliyetlerine devam ediyor.

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