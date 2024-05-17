Yeni bir film beklediğiniz zaman, aklınız hep cumaya gider değil mi? Bu alışılmış günün sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz?

Sinema dünyasında yeni filmlerin vizyona giriş tarihi, yıllardır süregelen bir gelenekle belirlenmiş durumda. Bunun altında tabii ki sinema endüstrisinin dinamikleri yatıyor.

O zaman cumaları neden televizyona ya da sinema salonlarına akın ettiğimizin sebebine bakalım.

Hollywood stüdyoları işin başını çekiyor.

Geçmiş dönemlerde sinema salonları, haftalık gösterim programlarını genellikle cuma başlatıyordu. Bu durumda haftanın son iş günü olan cumayı, sinemaseverler için yeni filmlerle buluşma zamanı hâline getirdi. Gelenek, zamanla dünya genelinde kabul gördü ve diğer ülkelerde de uygulanmaya başlandı.

Yaşasın hafta sonu tatili.

Cumanın tercih edilmesinin ardında yatan en önemli nedenlerden biri, hafta sonu tatilinin başlaması. Hafta boyunca çalıştıktan sonra cuma akşamından itibaren dinlenmek, stresten kurtulmak ve eğlenmek için sinemaya gitmeyi hangimiz tercih etmiyoruz ki?

Bu nedenle de filmler, cuma vizyona girdiğinde sinema salonları hafta sonu boyunca yoğun seyirci kitlesi çekiyor ve bu da bilet satışlarını arttırıyor.

Cuma vizyona girmesi, gişe hasılatını da etkiliyor.

Yeni bir filmin vizyona girmesi, genellikle geniş bir tanıtım kampanyasıyla destekleniyor. Sosyal medyalardan radyolara kadar pek çok medya kuruluşu, cuma çıkacak filmleri ele alıyor ve tanıyor. Bu da filmin ilk hafta sonu gişe performansını olumlu yönde etkiliyor.

Böylelikle de hafta sonu boyunca elde edilen gişe hasılatı, pazartesi açıklanan gişe rakamlarında önemli yer tutuyor. Bunun asıl nedeni ise ilk hafta sonu gişe rakamlarının bir filmin başarısını ölçmekte kritik gösterge olarak kabul edilmesi.

Tüm bu nedenlerle yapımcılar ve dağıtımcılar, filmlerini cuma vizyona sokarak en yüksek gişe rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Peki siz, yeni vizyona giren bir filme gitmek için hangi günü tercih ediyorsunuz?

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