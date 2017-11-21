Çin’de, Skype'ı Tüm Uygulama Mağazalarından Kaldırıldı!

Çin’deki internet sansürü aldı başını gidiyor. Apple, Çin hükümetinin kararıyla geri vites yapmak zorunda kaldı.

Çin hükümeti tarafından uygulama mağazalarındaki iletişim araçları sessizce kaldırılmaya başladı. New York Times’a göre, Apple Store da dahil olmak üzere, Çin'deki tüm uygulama mağazalarından Skype uygulaması 1 aydır indirilemiyor. Ülkede, izlenmeyen ve yabancılar tarafından işletilen iletişim araçları kaybolmaya devam ettiği için, Çinlilerin yaptığı iletişim uygulamaları kullanımında artış görülmeye başlandı.

Daha önce Çin hükümeti, vatandaşlarının çevrimiçi iletişimini izlemeyi zorlaştıran uygulamaları kaldırma adımlarını atmıştı. Hükümet haziran ayında WhatsApp gibi yabancı sermayeli hizmetlerin yanı sıra VPN yazılımı bulunan uygulamaları da engelledi. Gmail ve Facebook gibi hizmetlere erişimi yasaklayan devasa internet filtresinin adı uluslararası alanda " The Great Firewall Of China" yani "İnternetin Çin Seddi" olarak tanımlanıyor.

Apple, ağustosta VPN uygulamalarını kaldırarak Çin sansür yasalarına uyduğunu kabul etti. CEO Tim Cook, bu hareketi şirketin ticaret yaptığı her ülkenin kanunlarına uyma politikası olarak nitelendirdi. Ancak yapılan geri vitesin sebebi, Apple'ın ürünlerinin büyük miktarını Çinli fabrikalarda üretmesi ile bir ilgisi olabilir.

Microsoft'un sahibi olduğu Skype, şimdilik Çin'de çalışıyor. Ancak, yasal yollarla indirme olanağı kayboldu. Yani bugüne kadar Çin üzerinde uygulamayı indirmiş olanlar, Skype'ı kullanabilecek. Yine de gelecekte uygulamanın tamamen yasaklanıp yasaklanmayacağı bilinmiyor.