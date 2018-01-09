Bitcoin’in temelinde olan ve gün geçtikçe popülerleşen Blok Zinciri teknolojisi sayesinde, artık yüzlerce kripto para birimi görüyoruz. Bunların büyük kısmı beklendiği gibi sönüp giderken, bazı birimler kısa ya da uzun vadede kazançlı olmaya devam ediyorlar. Tron, yeni bir birim olmasına karşın Çin hükümetinden destek almak üzere.

Neredeyse he gün yeni bir kripto para biriminin çıkığı Blok Zinciri dünyasında Tron, belki de en yeni ve en güvenilir birimlerden birisi oldu. Hakkında ortaya çıkan söylentilerin ne kadar doğru oldukları bir kenara, söylenen her şeyi unutturacak bir gelişme yaşandı. Tron, Çin hükümeti tarafından resmen tanınmış olabilir.

Geçtiğimiz cumartesi günü Tron biriminin üreticisi olan Tron Labs, bir sosyal medya platformu olan Peiwo APP’ın teknolojisinin Çin hükümeti tarafından tanındığını açıkladı. Peiwo, bir bakıma sadece Çin’de kullanılan Snapchat uygulaması olarak dikkat çekiyor ve 10 milyon kullanıcıya sahip. Çin hükümeti ise bu uygulama için şirkete destek vermek üzere.

Olayı ilginç kılan detay ise, Peiwo’nun Tron’un da alt yapısında bulunan Blok Zinciri teknolojisiyle çalışması. Bir bakıma Blok Zinciri tabanlı sosyal medya mecrası diyebileceğimiz Peiwo, Pekin merkezli teknoloji girişimcisi Justin Sun’un şirketi Tron Group’un ürünü.

Sun’ın açıklamalarına göre Çin hükümeti yapılan projeleri desteklemek istiyor:

“#blockchain teknolojisiyle entegre olan sosyal medyanın ve canlı haber akışının, ilk kez devlet tarafından desteklendiğinin kanıtıdır. #TRON #TRX $ TRX”

Aslında ilk etapta Tron, dijital mecradaki içerik üreticilerinin, sosyal medyadaki kimliklerinin tam kontrolü ve aidiyeti üzerine tasarlandı. Google Play ya da Apple Store gibi aracı yayıncılara karşı Tron, kendi içeriklerinin bulunduğu bir sistem oldu.

Peiwo ise 10’ar saniyelik ses kayıtlarından oluşan gönderilerle kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlayan bir mecra. Tron Blok Zinciri üzerine kurulu olması, onu güvenli hale getiriyor.

Çin hükümetinden alınacak bir destek, Tron’un aniden yükselişine neden olabilir. Çünkü resmi kanallı açıklama ve destekler, kripto para yatırıcılarının gözünde önemli bir güven ilkesidir. Borsalarda TRX adıyla bulunun birimin anlık değeri an itibariyle 0.15 dolar düzeylerinde:

Yapılan açıklama dolayısıyla bu değer yakın zamanda yükselişe geçebilir. 2018’in ilk günlerinde bir dalga atlatan TRX, 0.26 dolara kadar çıkmıştı. Çin hükümeti tarafından yapılan resmi bir açıklama henüz bulunmuyor, merakla bekliyor ve takip ediyoruz.