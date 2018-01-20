Güvenlik araştırmaları yapan Çinli bir bilgisayar korsanı Google'ın şimdiye kadarki en büyük hata ödülünü aldı.

Teknoloji şirketleri kendi güvenlik sistemlerinde bulunan güvenlik açıklarını bulan kişilere çoğu zaman ödül olarak para veriyor. Bununla ilgili teknolojinin gelişim evreleri boyunca birçok örnek bulunuyor. Son olarak Çin güvenlik devi Qihoo 360 için çalışan bir araştırmacı olan Guang Gong adlı bir kişi Google'a ait bir 'hata'yı bulduğu için 112 bin 500 dolar kazandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Gongi Google Pixel cep telefonlarından ver çalmanın veya kötü amaçlı yazılım yüklemenin mümkün olduğunu göstermek için uzaktan bir saldırı girişiminde bulundu. Daha sonra Google, bu güvenlik açığının Aralık ayında gönderilen güncellemeyle düzeltildiğini söyledi. Google açısından Pixel cihazlarının optimum bir şekilde çalışması şirketin mobil alan politikaları için kritik bir öneme sahip olarak öne çıkıyor. Zira şimdiye kadar basit birkaç sorun dışında Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazları dışarıdan saldırılara karşı gayet güvenli görünüyor. Google, bu cihazlardaki güvenlik şifrelerinin bilinmeden verilerin çalınamayacağını öne sürüyor.

Ancak Qihoo 360'daki Gong ve ekibi şu an Pixel'i hackleyebiliyor. Takım her yıl düzenlenen bir hack yarışması olan Pwn2Own 2016'da birinci nesil Pixel'i 60 saniyede hacklemeyi başarmıştı. Ekip, çabaları için 120.000 dolar nakit para ödülü kazandı. Yarış sonunda ise Adobe Flash da dahil olmak üzere çeşitli yazılım hizmetlerindeki problemler sebebiyle ödül olarak toplam 520.000 dolar dağıtıldı.