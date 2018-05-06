Marvel çizgi roman serilerinde Thanos'un karşısına çıkmış, kimi zaman kolaylıkla kimi zaman oldukça zor bir mücadele ile kazanmış 7 karakteri inceliyoruz. İçeride oldukça tanıdık yüzler görmeye hazır olun.

Kuşkusuz ki birçoğumuz için Infinity War, serinin ilk filminde yaptığı final ile hepimize çaresizlik hissini oldukça güzel aşılamayı başarmıştı. Bugünkü yazımızda bu çaresizlik hissinin baş mimarı Thanos’u Marvel çizgi roman evreninde alt etmiş 7 Marvel karakterini inceleyeceğiz. Şimdiden söyleyelim; listede oldukça tanıdık isimler de var. Bu arada tekrar uyarımızı yapalım; bu yazı bol miktarda 'Spoiler' içermekte, dolayısıyla eğer filmi henüz izlemediyseniz okumanızı pek tavsiye etmiyoruz.

1. Deadpool

Oldukça ilginç bir hikayeye dayanan bir seride Thanos, filmde olduğu gibi kainat dengesini korumak adına değil sevdiği kadın uğruna savaşan bir romantik. Bu arada söz konusu Thanos olunca normal bir ilişki beklemek tabii ki abes olur. Thanos’un bu seride aşık olup, kendine kanıtlamaya çalıştığı karakter ise ‘Ölüm.’ Fakat ortada Türk dizilerini aratmayan bir senaryo var Ölümün vücut bulmuş hali olan dişi karakter, Marvel’ın yaramaz çocuğu Deadpool’dan hoşlanıyor (zaten hep öyle olmaz mı?) Fakat Ölüm, evrenin vücut bulmuş hali Eternity tarafından kaçırılınca iş birliğine giren Thanos ve Deadpool Ölüm’ü kurtarıyor. Fakat hızını alamayan aşık Thanos, Eternity’i ölümüne döverken Deadpool araya girip Thanos'u öldürerek hem ‘Evrenin Koruyucusu’ ilan ediliyor hem de Ölüm’ü kapıyor.

2. Thor

Filmimizde de bu konuya dair ufak sinyaller veren Thor, çizgi roman serilerinden birinde taşlara sahip olmayan Thanos’u oldukça rahat bir şekilde ortadan kaldırıyor. Fakat senaryo fazla basit gelmiş olcak ki Marvel geri adım atıp, Thor’un alt ettiği Thanos’un gerçek olmadığını bir klon olduğunu duyuruyor. Filme baktığımızda Thanos'u halt etmeye en yakın karakterimiz Thor olacak gibi.

3. Sincap Kız

Marvel’ın troll karakterlerinden biri olan Sincap Kız, büyük ihtimalle büyük bir kitlenin sinirlerini bozmak için oluşturulmuş bir karakter. Karakterin güçlerini özetlersek: kendisi sincap gibi davranan, sincaplarla konuşabilen ve onları yönetebilen bir karakter. Gel gelelim dahil olduğu birçok çizgi romanda kendisi en güçlü ‘villain’ (kötü karakter) avcısı. Thanos da Sincap Kız’ın güçlerinden nasibini alan şanssız karakterlerden biri olarak tozlu raflarda yerini alıyor.

4. Nebula

Infinity War’da da karşımıza çıkan Nebula, çizgi romanda da benzer bir rol ile karşımızda bulunuyor. Thanos’un üvey kızlarından biri olan ve devamlı olarak işkenceye uğrayan Nebula, tüm amaçlarına ulaşan Thanos’un zafer sarhoşluğuyla karışık boşluğundan faydalanarak, birgün ansızın güç taşlarının bulunduğu eldiveni çalıyor ve tabii ki evreni tekrar eski haline döndürüyor. Oldukça basit bir senaryo olsa da benzer bir senaryoyu Infinity War’un devam filminde de görme ihtimalimiz olabilir. Tabii dileklerimiz, bu kadar basit bir drama üstüne kurulmuş bir filmle karşılaşmamak üzerine.

5. Adam Warlock

Thanos’un ilk serisinde en güçlü rakiplerinden biri olan Adam Warlock, Avengers filminde kullanılmayan karakterlerin başında geliyor. Aslen kötü niyetlerle yaratılan yapay bir canlı olan Warlock, Thanos tarafından ruh taşına hapsediliyor. Fakat devreye giren mahallemizin dost kahramanı Örümcek Adam, Warlock’u özgür bırakarak Thanos’un sonunu hazırlıyor. Adam karakteri, Galaksinin Koruyucuları'nın 2. filminin sonunda müjdelenmişti.

6. Dr. Doom

Marvel evreninin en renkli kötülerinden olan Dr. Doom, üstün bir uzaylı ırkını alt ediyor ve süper güçlere kavuşuyor; kendisine rakip kimseyi görmek istemeyen Thanos tarafından meydan okunan Dr. Doom, oldukça rahat ve karizmatik bir şekilde Thanos’un üzerine gidiyor ve tek dokunuşta Thanos’un isakeletini vücudundan ayırıyor.

7. Drax

Infinitiy War’da ve Guardians of Galaxy’de de karşımıza çıkan Drax, filmlerde daha çok komiklik unsurunu karşılamak için kullanılsa da kendisi çizgi roman serilerinde lakabı gibi tam bir ‘Yok Edici.’ Kızı Thanos tarafından kaçırılan Drax, Thanos’un kalbini sökmek vasıtası ile kendisini alt ediyor. Daha sonra bunun Thanos’un planının bir parçası olduğu anlaşılsa da sonuca bakmak gerekiyor.