Çok Az Kişinin Bildiği 5 WhatsApp Özelliği!

WhatsApp'ı hepimiz günün her saatinde kullanıyoruz. Peki, gerçekten tüm özelliklerini kaçımız biliyor?

WhatsApp günümüzün iletişim ihityacınının neredeyse ayrılmaz bir parçası ve hemen hemen hepimizin akıllı telefonunda WhatsApp bulunuyor. Yine de bu kadar yaygın bir kullanıma sahip olsa da, WhatsApp'ı sadece kendi işimizi düzenli olarak gören özellikleriyle biliyoruz.

Peki gerçekten tüm özelliklerini biliyor muyuz? Örneğin çevrimiçi olup olmadığınızı arkadaşlarınızdan nasıl gizlersiniz? Önemli mesajları aylar sonra bile nasıl zahmetsiz bir şekilde bulabilirsiniz? O halde WhatsApp’ın az bilinen 5 özelliğine bir göz atalım. Aralarından işinize yarayabilecek mutlaka bir özellik çıkacaktır.

1- WhatsApp Bilgilerinizi Gizleyin

Dilerseniz WhatsApp’ta neredeyse tüm bilgilerinizi gizleyebilirsiniz. Ayarlar’dan Gizlilik menüsünü açtığınızda profil fotoğrafınızı, durumunuzu hatta çevrimiçi olup olmadığınızı dahi gizleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sağ üst köşedeki menü sembolünden sırasıyla Ayarlar>Hesap>Gizlilik menülerine girmek.

2- Mesajları Vurgulama

Dilerseniz özel mesajları istediğiniz gibi vurgulayabilirsiniz. Önemli bir şey mi söylüyorsunuz, kalın puntolarla yazın. Bir şiir mi paylaşacaksınız, italik yazın ya da bir liste mi paylaşacaksınız, çizin üstünü gitsin.

İtalik yazmak için: _metin_

Kalın yazmak için: *metin*

Üstü çizili yazmak için: ~metin~

3- Sesli Mesajları Sessizce Dinleme

Eğer sesli mesajı telefonunuzun ahizesinden dinlemek isterseniz tek yapmanız gereken telefonu kulağınıza tutmak. Sensörler kulağınızı algılayarak sesi hoparlörden alıp ahizeye verecek.

4- WhatsApp Konuşma Balonları

Messenger’ın konuşma balonları oldukça faydalıdır. Tek sorun WhatsApp’a göre çok az Messenger kullanıyor olmamız. Eğer WhatsApp’ın da Messenger gibi konuşma balonları olmasını isterseniz WhatsBubbles(Android) uygulamasını indirebilirsiniz. Daha sonra tek yapmanız gereken uygulamaya WhatsApp’ınıza erişebilmesi için izin vermek.

5- Grup Oluşturmadan Toplu Mesaj Göndermek

WhatsApp’ta toplu mesaj göndermenin tek yolunun grup oluşturmak olduğunu mu düşünüyorsunuz? Elbette hayır. Sohbetler sekmesinde sağ üstte bulunen üç noktaya dokunduğunuzda açılan menüden ‘yeni toplu mesaj’ seçeneğine dokunmanız yeterli. Ardından tek yapmanız gereken toplu mesajınızı göndermek istediğiniz kişileri seçmek ve mesajı iletmek.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu özelliklerden hangileri işinize yaradı? Lüften yorumlarda belirtin..