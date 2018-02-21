Cristopher Nolan: "Bond 25'in Yönetmeni Olmayacağım."

James Bond'un yeni filmi için yönetmen koltuğu şu an için boş duruyor. MGM ise Nolan'dan gelen yanıt sonrası filmi yönetmesi için Danny Boyle'u arzuluyor.

Açıkça söylemek gerekirse, PS1 zamanlarındaki oyunlarından mıdır bilmem; benim için gelmiş geçmiş en iyi James Brosnan'dır dostlar. Bununla beraber, daha sonrasında Pierce Brosnan'dan bayrağı devralan Daniel Craig de serinin çıtasını belli bir seviyede tutmayı başarmıştı. Hayranların gözündeki Bond imajına da artık iyiden iyiye uyum sağlayan Craig, serinin yeni filmi olan Bond 25'te de James Bond rolünü üstlenecek.

Craig'in Bond olmaya devam edeceğinin resmi ağızlarla doğrulanmasının yanında filmin yönetmen koltuğu halen boş. Daha önce MGM'in serinin yeni filmini Cristopher Nolan'ın yönetmesini istediği defalarca konuşulmuş, bununla birlikte Nolan geçtiğimiz dönemde şu açıklamayı yapmıştı: "Hayır, o adam (yönetmen) ben olmayacağım. Ne zaman yeni bir yönetmenle anlaşılacak olsa benim ismim konuşuluyor ancak özel olarak bana ihtiyaçları yok. Bununla birlikte seri bana her zaman için ilham veriyor ve günün birinde serinin bir filmini yönetmeyi çok isterim."

Geçen yıl yapılan bu açıklama sonrası filmin yönetmeninin Nolan olmayacağı çok açık. Son haberlere göre filmin yönetmen koltuğu için MGM tarafından Slumdog Millionaire ve Trainspotting filmlerinin başarılı yönetmeni Danny Boyle düşünülüyor. Henüz görüşmeler hakkında bir açıklama yapılmasa da büyük bir ihtimalle Sam Mendes sonrası serinin ipleri Boyle'un ellerine verilecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Nolan'ın yönettiği bir Bond filmi izlemek güzel olmaz mıydı?