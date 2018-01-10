Dell, Çubuk Şeklinde Taşınabilir SSD’lerini Tanıttı

Dell, günümüz taşınabilir disklerden çok daha hızlı bir performans gösteren taşınabilir SSD’lerini tanıttı.

CES 2018’de birbirinden iddialı yeni ürün ve teknolojiler tanıtıldı. 2018 ve devamında kullanacağımız pek çok ürünü gördüğümüz CES’de, Dell tarafından tanıtılan bir başka ürün de taşınabilir SSD’ydi. USB 3.0’dan daha güçlü bir giriş birimi olan Thunderbolt 3 bağlantısını kullanan taşınabilir SSD, yalnızca 3,89 inç uzunluğunda.

İş seyahatleri, yaz tatili gibi evinizden ve bilgisayarınızdan uzaklaştığınız anlarda yüksek hızlı bir depolama aracı imkanı sunan Dell, 28 Şubat’ta iki farklı kapasitede SSD’lerini satışa sunacak.

SSD gibi bir birimin hızına desteklemesi için Thunderbolt 3’ü tercih eden Dell, SSD’nin okuma ve yazma hızlarının benzer olduğunu ve bu hızın 2,650 MB’a kadar çıkabildiğini açıkladı. Saniyede 40 gigabit(1 Gb=125MB) aktarım yapabilen Thunderbolt 3 sayesinde bu hızlar mümkün olabiliyor. Elbette, bu hızlara ulaşabilmeniz için Thunderbolt 3 girişi bulunan bir bilgisayara sahip olmanız gerekiyor.

HDD’lerin aksine SSD’ler mekanik depolama bileşenleri değiller. Yani, yere düştü bozuldu gibi olaylar çok daha nadir oluyor. Daha geçen gün 30 cm’den yere düşürdüğüm bir harici diskimi bu sebepten ötürü kaybettim. SSD olsaydı, muhtemelen bir sorun çıkmayacaktı.

Dell, bu üst düzey depolama birimine 3 yıllık sınırlı donanım garantisi veriyor. Zaten içerisinde HDD’ler gibi hareketli parçalar olmadığı için kolay kolay bozulma durumu olmayacaktır.

Böyle bir cihazın parasını merak ettiğinizi düşünüyorum. Elbette böyle bir cihazın ücreti ucuz değil. Dell’in kompakt taşınabilir SSD’lerinin 500 GB versiyonu 439 dolar(1668 TL+KDV), 1 TB versiyonu ise 799 dolar(3000 TL+KDV) şeklinde satışa sunulacak. SSD’lerin fiyatı düşmeye başladığında standart depolama aracı olarak kabul gören HDD’lerin üretimi iyiden iyiye azalacak ve en sonunda bu donanım bilgisayar tarihine karışacak. Bu noktadan sonra günümüz işlemci, ekran kartı donanımlarla yarışabilecek kadar kaliteli SSD depolama birimlerini daha uygun fiyatlara satın alabileceğiz.