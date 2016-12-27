Dikkatsizliğin Dibine Vuran EA Sports, Twitter’da ‘İç Çamaşırlı Adam’ Paylaşımı Yaptı

Yılbaşında bir kullanıcıya Madden 17 hediye etmek amacıyla Twitter’da paylaşım yapan Madden NFL’in sosyal medyacısı, görünen o ki sol taraftaki gümüş ampulü unutmuş.

Bizim buralarda ne kadar sevilir orası tartışılır fakat NFL, özellikle ABD vatandaşlarının sıkı takip ettiği sporlardan bir tanesi -zaten Amerikan Futbol Ligi adıyla da bilinir-. Madden NFL serisinin yapımcısı olan EA Sports ise oyunun 2017 versiyonunu yılbaşında bir kullanıcıya hediye etmek amacıyla Twitter’dan bir paylaşımda bulundu. Fakat bu sırada gözlerden kaçan minik bir detay var: Görselde iç çamaşırlı bir adam görülüyor.

‘Madden17 kazanmak için paylaşımı retweet’leyin ve kazanma şansınızı arttırın’ anlamına gelen bir paylaşımda bulunan @EAMaddenNFL’in sosyal medyacısı, hediyenin hemen arkasında bulunan çam ağacı üzerindeki ampulde iç çamaşırlı olarak görülüyor.

Paylaşım, fotoğrafın ifşa edilmesinin ardından elbette kaldırılıyor fakat ekran görüntüleri çoktan alınmıştı bile :)