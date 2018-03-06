Disney World ve Disneyland gibi, belki de hiç gidemeyeceğiniz Disney parklarını evinizden çıkmadan görmek ister miydiniz? Google, tüm kullanıcılarına bu imkanı sağlıyor!

Hepimizin çocukken izlediği neredeyse tüm çizgi film karakterlerini içinde barındıran Disney'in eğlence parkları, hem çok uzak hem de ziyaret etmek çok pahalı. Google, hepimize büyük bir iyilik yaptı ve Disney World ve Disneyland'i, sokak görünümü özelliği ile gezmemize olanak sağladı.

Henüz parkların tamamı görünür olmasa da, gezebileceğiniz birçok sokak mevcut. Eğer siz de Amerika'ya gitmeye ve bu parkları gezmeye çok uzaksanız ancak deneyimlemek isterseniz, kalabalıklara karışmadan ve yüzlerce dolar harcamaya gerek kalmadan Disney dünyasını gezebilirsiniz.

Şu an gezilebilir durumda olan parklar arasında 'Mickey ve Minnie'nin Evi' , 'Avatar Dünyası' ve 'Galaksinin Koruyucuları' yer alıyor. Siz de videoya göz atıp, gezmeyi en çok istediğiniz ya da en çok dikkatinizi çeken tema parkları bizimle paylaşabilirsiniz.