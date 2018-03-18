Origami sanatından esinlenilerek tasarlanan ve dronelara monte edilen bu robotik kollar sayesinde ulaşması zor yerlerdeki nesnelere ulaşıp onları yakalamak artık son derece kolay olacağa benziyor.

Dronelar son dönemde birçok alanda kullanılmaya başlandı. Askeri operasyonlardan fotoğraf çekimlerine kadar uzanan bu alan, Güney Koreli bilim insanlarının yeni tasarımıyla, bambaşka bir yöne doğru genişleyeceğe benziyor. Droneların erişilmesi zor bölgelere kolayca ulaşabilmeleri en sevilen özellikleri ve bilim insanları bu özelliği kullanarak son derece mantıklı bir proje geliştirmişler.

Dronelar için tasarlanan ve bir kamera içeren kollar sayesinde uzaktan kontrol ile erişilmesi zor yerlere erişim sağlayıp o bölgelerdeki atık maddeleri ve çöpleri toplamak için başlatılan bu proje, şu an son aşamalarında. 14 Mart'ta Science Robotics dergisinde yayınlanan bir yazı ile tanıtılan bu robotlar 'origamiden esinlenilerek tasarlanan ve kendi kendine katlanabilen robotik kol' şeklinde tanımlandı. Bu tasarım üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirten bilim insanları, droneların rahat hareket edebilme özelliklerini koruyacak hafif ve kompakt tasarıma nihayet ulaşabildiklerini açıkladılar.

Droneların kullanım olasılıklarının bir sonu olmadığı ve sürekli yeni tasarımlar ile bu alanın genişleyeceği düşünülüyor. Bu noktada ise geçmişte yapılan bazı tasarımlar ile drone teknolojisini birleştirerek faydalı birçok yeni araç yapılabilecek. Bunun gibi tasarımlarda dronelar, hem kendisinden beklenen genel performansı gösterebilecek hem de gerektiği anda kolları kullanarak farklı amaçlara hizmet edecek.