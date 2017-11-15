Dünya'ya Benzeyen Dış Gezegenin Keşfi Büyük Heyecan Yarattı

Güneş Sistemi'ne kısmen yakın mesafede bulunan ve ılıman iklime sahip Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi.

Tıpkı Dünya’daki gibi güçlü kasırgaların meydana geldiği ikinci bir "gezegen" keşfedildi. BBC'nin haberine göre, Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla keşfedilen gezegenin, 11 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi. Dünya'ya en yakın 2. dış gezegen olan bu yeni keşfe, "Ross 128 b" adı verildi.

Ross 128 b'nin, yıldızı etrafında Dünya'nın Güneş'e mesafesinden 20 kat yakın döndüğü, cüce yıldızının, Güneş'ten çok daha küçük ve daha az parlak olması sebebiyle gezegenin Dünya'dan daha az radyasyona maruz kaldığı ifade edildi.

Astronomlar, Ross 128 b'nin yüzey sıcaklığının Dünya'nınkine yakın olabileceğini tahmin ediyor.

En yakın dış gezegen Proxima b'nin ise, Ross 128 b'ye kıyasla yaşam için daha elverişsiz koşullara sahip olduğu biliniyor.