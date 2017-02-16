Yeni Alınan Telefonların %99.6’sı Android ve iOS Oldu!

Windows Phone ve BlackBerry’nin bitişini net bir biçimde gösteren oranlara göre yeni alınan telefonların %99.6’sı ya Android ya da iOS işletim sistemine sahip.

Dünya genelinde iki krallık gibi duran işletim sistemleri Android ve iOS iyice yayıldı diyebiliriz. Bu iki sisteme karşı Microsoft’un Windows Phone’u Windows 10 Mobile ile değişecek ve yükselişe geçebilecek denilirken hiç de beklenen gibi olmadan düşüşe geçmişti.

Aynı zamanda zamanında oldukça popüler olan BlackBerry ise kendi BlackBerry OS’inden bir halt yapamayacağını anlayınca Android’e geçiş yapmıştı. Son gelen oranlara göre ise BlackBerry OS ve Windows Phone resmen bitti diyebiliriz.

2016’nın son çeyrek raporlarına göre satın alınan yaklaşık 431 milyon telefonun 352 milyonu Android iken, 77 milyon da iOS cihaz satışmış. Sadece 1 milyon satılan Windows Phone’a karşı BlackBerry ise 207 bin gibi bir sayıda kalarak bitişini gösteriyor. Diğer işletim sistemlerinden 530 bin adet satılırken bu satış rakamlarını oran olarak baktığımızda Android %81, iOs %18 gibi bir rakama çıkıyor. Toplamda %99’a tekabül eden bu oran, ince hesaplar yapıldığında ise %99.6’ya çıkarken Windows Phone’a %0.3 ve diğer işletim sistemlerine ise %0.1 gibi bir oran kalıyor. BlackBerry’nin ise %0’dan yukarıya çıkamıyor bile.

Benzer bir durum geçtiğimiz 2015 sonunda da da görülürken oranlar ise Android için %81, iOS için %18, Windows Phone için %1.1, BlackBerry için ise %0.2 idi. Artık BlackBerry ve Windows Phone tarafında vazgeçiş görünürken Windows 10 Mobile ile çıkış beklenen WP platformu da bitti diyebiliriz.