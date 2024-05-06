Piller ne yazık ki çok da uzun ömürlü araçlar değildir ve onları sık sık değiştirmek, bazı zamanlar ciddi anlamda katlanılamaz olabilir. Bu sebeple pillerin ömrünü uzatmaya çalışmak, aklımıza gelen ilk seçenektir.

Bazıları pillerin ömrünün sıcak havaya maruz kaldığında daha uzun olduğunu söylerken bazıları ise tam tersi bir şekilde soğuk havanın bu araçlara daha uygun olduğunu belirtir.

Peki pillerin daha uzun süre dayanması için onları, soğukta mı yoksa sıcakta mı muhafaza etmek gerekir?

Aslında pillerin anahtarı, potansiyeli elektriğe dönüştüren kimyasal reaksiyondur.

Kimyasal reaksiyonlar sıcaklığın artmasıyla hızlanabilir, azalmasıyla da yavaşlayabilir. Bu, elektriksel reaksiyonun ve dolayısıyla deşarjın daha yüksek sıcaklıkta daha hızlı, daha düşük sıcaklıkta daha yavaş olduğu anlamına gelebilir.

Ayrıca sıcaklık noktasında dikkate alınması gereken bir diğer konu iç dirençtir. Bazı pillerde iç direnç, oda sıcaklığında en düşük seviyede olduğundan sıcaklık çok yükseldiğinde direnç artar.

Bu, daha hızlı reaksiyonu dengelemenin bir yolu olarak görülebilir fakat dahili direnç daha fazla ısı üretir ve böylece piliniz, ciddi anlamda zarar görür. Daha yüksek bir sıcaklık, bazen daha iyi bir performansa sahip olsa da aynı zamanda bu, daha kısa bir ömrün işaretidir.

Peki pillerimizi soğukta tutsak?

Cep telefonu gibi ısıyı verimli dağıtmayan pilli cihazlar, soğuk bir kış gününde bunaltıcı bir yaz gününe kıyasla daha iyi bir performans gösterebilir. Fakat bu, soğuğun daha iyi bir seçenek olduğu anlamına gelmez.

Çünkü daha yavaş bir kimyasal reaksiyon, daha az elektrik akımı anlamına gelir. Ayrıca daha düşük sıcaklıkta direnç artar ve bu da daha az akım demektir. Yani gerçekten soğuk hava, örneğin arabada akü kullanımını imkansız hâle getirebilir.

Öte yandan suyun donma noktasında tutulan lityum iyon piller, deşarj kapasitesinin önemli ölçüde azalması ve pillerin genel itibarıyla daha az aktif çalışması sebebiyle zayıf bir performans sunacaktır.

Özetle pillerin daha uzun ömürlü olması amacıyla onları özellikle sıcak havada veya soğuk havada muhafaza etmek, bu noktada bir çözüm yolu değilir.

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