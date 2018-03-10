Dünya'nın Çevresindeki Gizemli Çizgi Gerçekte Ne?

Şu sıralar Dünya üzerinde devasa bir çizgi şeklinde karşılaştığımız görselin ardındaki gizeme bakmaya çalıştık.

Son günlerde, Dünya'nın çevresinde yaklaşık 20 bin km’lik bir alanı kaplayan beyaz bir çizgi bulut gündem olmaya başladı. Normal bir oluşumun aksine, sanki bir kalemle dikkatlice çizilmiş gibi düz bir çizgi oluşturan bu beyaz bulut, pek çok komplo teorisyeninin kafasını kurcalıyor. Henüz hükümetlerden bir açıklama gelmediği için olayın gerçek yüzü bilinmiyor. Google Earth’ün sunucularında bulunan bu görsel, pek çok ihtimali de beraberinde getirdi. Uzay meraklısı YouTuber Tyler Glockner’ın keşfettiğini iddia ettiği bu bulut benzeri cisim için ortaya atılan iddialar şu şekilde:

Çizgi, çok yüksek hızlara sahip, henüz bizim bilmediğimiz üst-sınıf bir jet uçak tarafından yapılmış olabilir. Bu jet uçakları, roket benzeri bir yakıtla ilerledikleri için arkalarında uzun süre duracak bulutlar oluşturabiliyorlar.

Bazı komik YouTube yorumcularına göre bu olayın ardında Noel baba bulunuyor olabilir.

Antarktika’dan Kuzey’e kadar uzanan Dünya'nın manyetik enerjisinin sıkıştırarak oluşturduğu bir bulut olabilir.

Bu olayın ardında bir uzaylı da olabilir. Uzaylının gözle görülemeyen UFO’sundan çıkan yakıtın izini görüyor olabiliriz.

Google Earth’te yaşanan bir görsel bozukluğu olabilir.

Bu durum, bu bulutun gerçekte olmadığı anlamına gelir. Bunun için NASA gibi resmi kuruluşların açıklama yapması gerekiyor.