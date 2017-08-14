Dünya’nın En Tehlikeli 10 Yiyeceği!

Bazı gıdalar çok tehlikesiz görünse de bazen ciddi problemler ortaya çıkartabiliyor. Araştırmalar sonucu Dünya'nın en tehlikeli gıdalarından birkaçını bir araya getirdik.

Dünya’nın en tehlikeli gıdaları söz konusu olduğunda aklınıza asla yemeyeceğiniz egzotik yiyecekler gelebilir. Ancak her zaman durum böyle değil. Aslında Dünya’nın en tehlikeli yiyeceği belki de şuan buzdolabınızda olabilir. Bazen görünüşte en zararsız gıdalar sizi hastanelik etmeye yetebilir. İşte o gıdalar,

Vişne Çekirdeği

Dr. Kantor, Zehirli bileşik hidrojen siyanür içerdikleri için kiraz ve vişne çekirdeklerine çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Şeftali, erik, kayısı gibi diğer çekirdekli meyveler için de aynı şey geçerli. Ancak çok fazla endişelenmeye gerek yok. Çünkü Hidrojen siyanürü bir zehir, evet, ancak sizi öldürmeden önce bir ton kiraz çekirdeği yemeniz gerekiyor.

Balon Balığı

Balon Balığı’nın Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasının iyi bir nedeni var. Dünyadaki en zehirli gıdalardan biridir. Tam olarak pişirilmediği taktirde, balon balığı, siyanürden 1.200 kat fazla ölümcül.

Sardunya Maggot Peyniri / Casu Marzu

Casu Marzı peyniri kısmen parçalayan canlı kurtçuklar tarafından ek fermente edilen geleneksel bir Sardunya peyniridir.

Sosisli Sandviçler

Sosisli markalarının çoğunda bulunan şüpheli maddeleri bir kenara itin, sosisli,d birçok hastanede mutfaktaki boğulma tehlikelerinden biri olarak bilinir. John Hopkins Medicine'e göre, üç yaşın altındaki çocuklarda boğulmaya bağlı yaralanmaların bir numaralı nedeni bunlar. Bu yüzden yavaş yavaş çiğnediğinizden emin olun!

Yonca Filizi

Yonca filizi, özellikle çiğ, bakteri gelişimi için "ideal" bir ortamdır. Son 20 yılda, ABD Sağlık ve İnsan Hakları Servisine göre, Salmonella ve E. coli de dahil olmak üzere filizlerin tüketimi ile bağlantılı 30 ayrı gıdaya bulaşan hastalık salgını meydana geldi.

Sannakji: Ham Kore Yavru Ahtapotu

Sannakji, hala kıpır kıpır bir ahtapot çanağıdır. Burada tehlike, suşi şefinin hizmet etmeden önce ahtapotu öldürmesine rağmen, sinirsel aktivitenin hâlâ kıpırdama imkânı tanıyor olması, yani emici bardaklarının yutkunurken boğazınıza yapışabileceği anlamına geliyor. Food & Wine'a göre altı kişi boğulmaktan dolayı her yıl ortalama olarak ölüyor.

Kabuklu Deniz Canlıları (Midye vb)

Dr.Kantor, "Az pişmiş veya çiğ kabuklu deniz hayvanları özellikle tehlikelidir, çünkü denizlerden gelen mikropları / zararlı bakterileri emebilirler" dedi. "Her zaman pişirilmelidirler, özellikle çiğ istiridye konusunda sakının."

Artı, kabuklu deniz ürünleri en yaygın (ve en ölümcül olan) besin alerjisidir, bu nedenle ekstra ihtiyat çağrısı yapılmaktadır.

Pastörize edilmemiş peynir

Pastörize edilmemiş peynir çiğ sütten oluşuyor demektir. Bu da gıda kaynaklı hastalıkları yayabilecek her türlü zararlı patojen ve bakteri içerebilir.

Yeşil patates

Tazelenmemiş "yeşil" patateslerin zehirli olduğu iddiasının geçerliliği, bir süre tartışma konusu olmuştur. Bununla birlikte, patates bitkisinin yeşil yumruları veya yeni filizlerinin, solanin olarak bilinen tehlikeli toksini içermesi ve büyük miktarlarda tüketilmesi halinde ciddi hastalıklara neden olabileceği bilinmektedir.

Fasülye

Ham fasulye, fitohemaglutin olarak bilinen zehirli bir madde içerir. Bir avuç kadar fasulye kusma ve baş ağrısı gibi belirtileri ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte, fasulye pişirildiğinde toksin önemli ölçüde azaltılır.



