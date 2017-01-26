43 Gizemli Göktaşı, Dünya'ya 470 Milyon Yıl Önce Çarptı!

Bilim insanların keşfettiği yeni bulgular rahatsızlık verici türden. Zira Güneş Sistemi, sandığımız kadar dengeli değil ve hoş olmayan bir sürprizle karşılaşabiliriz.

Araştırmacılar, 470 milyon yıl önce Dünya'ya çarpan 43 göktaşı olduğunu keşfettiler. Göktaşlardaki minerallerin yarısından fazlası günümüzdeki meteorlarda bulunmuyor. Bu bulgular nedeniyle, güneş sisteminin tarihçesi ve gelişimi konusundaki anlayışımızı belki de güncellememiz gerekiyor.

Yeni raporlar, bilim insanlarının 470 milyon yıl önce gezegenimize düşen 43 farklı göktaşı maddesini keşfettiklerini gösteriyor.

Chicago'daki Alan Müzesi'nden sorumlu bilim adamı Philipp Heck, göktaşlarının Dünya ve Güneş Sistemi'nin geçmişi hakkında önemli bilgiler sunduğunu söylüyor. Gezegenimiz her yıl 10 gramdan ağır, yaklaşık 18.000 ile 84.000 arasında göktaşı tarafından bombardımana uğruyor. Boyutları ve atmosfer yapımız sayesinde meteorlar, herhangi bir zarar vermekten aciz kalıyorlar.

Türümüz, Dünya'dan Silinebilir mi?

Heck'a göre, dinozorların yeryüzünden silinmesine neden olan göktaşının yapısı çok farklıydı ve boyutu çok büyüktü. Üstelik içerdiği minerallerinin yapısı da ağırdı.

Astrofizikçi Birger Schmitz, "Yeni sonuçlar hipotezleri doğruluyor. 'Österplana 065' meteoru kadar eski olan 43 mikrometeoritten yola çıkarak yaptığımız yeni çalışma, o zamanlar meteor bombardımanın farklı olduğunu gösteriyor. Güneş sistemi değişim sürecinde. Şimdiye dek güneş sisteminin istikrarlı olduğunu varsaydık ve Dünya'ya çarptığını umduk. Fakat şimdi fark ettik ki durum hiç de böyle değil. Güneş sistemi bize sürpriz yapabilir ama içtenlikle umut ediyoruz ki böyle bir sürpriz gerçekleşmesin. Yoksa sonuçlar felakete neden olabilir." ifadelerini kullanıyor.