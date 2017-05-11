Dünyanın İlk 10 Çekirdek İşlemcisi Yongası Hazır!

Dünyanın ilk 10 çekirdek işlemcili yongası, maliyet ve performansı ile dikkat çeken Tayvanlı üretici MeidaTek'ten geldi.

MediaTek, dünyanın ilk on çekirdekli mobil işlemcisini resmen tanıttı.Tayvanlı üreci MediaTek, bu mimarisiyle en büyük rakibi Amerikalı Qualcomm'un da önüne geçti. MediaTek'in 10 işlemcili birim mimarisinin sadece ve sadece 20 dolara mal olması, üstelik toplam maliyetin en büyük rakip Qualcomm'dan çok daha düşük olması bekleniyor.

Helio X20 yongası, performans olarak orta-üst düzey Snapdragon 660 ve 630'den üstün. Gerçi söz konusu Qulcomm teknolojileri 14 nanometrelik yongalara sahip olsa da, MediaTek rakiplerinden -en azından kağıt üzerinde- üstün konumda.

Mediatek'in Halo 820 mimarisi her ne kadar rakiplerine kıyasla daha ekonomik enerji tüketimi ve üstün performans sunsa da, orta-üst düzey rakibini ardında bırakmayı başarıyor.