Dünyanın İlk Akıllı Telefonla Çalışan Mikro-Termometresi

Güney Kore'de bir firmanın geliştirdiği termometre, çok kısa sürelerde herhangi bir nesnenin sıcaklığını ölçebiliyor. Cihaz, akıllı telefona bağlı olarak çalışıyor.

Akıllı telefonların sağlık için ne denli zararlı olduğuna dair haberleri biliyorsunuzdur. Akıl sağlığına yönelik olumsuz etkilerinin yanında, araç kullanımı esnasında dikkati dağıtıyor olmasının beraberinde getirdiği olumsuzluklar da önemli rol oynuyor akıllı telefonların. Sıklıkla akıllı telefonların olumsuz yönlerinden bahsediliyor olmakla birlikte sağlık noktasındaki olumlu katkılarına yönelik haberler de çıkmıyor değil.

İşte Kore’den gelen bir haber de bu nitelikte. Güney Kore’de bulunan CrucialTec adlı firmanın, dünyanın ilk akıllı telefonla çalışan, ‘mikro ölçekli’ termometre sensör modülünü geliştirdiği bildirildi. Korea Herald’ın haberine göre bu cihaz, insan vücudunun sıcaklığını 0.5 saniye içerisinde ölçebiliyor.

Kullanılan modül, i-MEMS olarak adlandırılan ‘integrated-Microelectromechanical System’ adlı bir sistemi kullanarak, -40 – 200 santigrat derece arasındaki insan ya da nesne sıcaklıklarını ölçebiliyor. Tabii telefonun sıcaklığının ölçümleri etkilememesi için söz konusu sensör de uygun bir şekilde konumlandırılmış.

Fakat en ilginç gibi görünen şey ise, dokunmatik olmayan bir teknoloji üzerine kurulu olması cihazın. Kullanıcının sıcaklığı ölçmek için sensöre dokunmak gibi bir gereksinimi yok. Böylece enfeksiyon kapma riski ortadan kalkarken, olası uygulamaların sayısının artmasını da sağlayabilir (daha geleneksel anlamdaki termometrelere oranla).

Korea Herald’ın haberinde bu tip bir teknolojinin telefonlarımıza ne zaman entegre edilebileceğine dair herhangi bir detay bulunmuyor. Kendi sınıfında ilk sensör olma özelliği taşıyan cihazın ticari anlamda tüketici telefonlarında yer alması birkaç yılı bulabilir. Tabii bu yönde bir girişimde bulunulursa.

Fakat şu var ki biyometrik görüntüleme yöntemi son yıllarda giyilebilir cihaz ve akıllı telefon piyasasının yaygın bir parçası haline gelmeye devam ediyor. Bu nedenle bu uygulamanın yakın bir tarihte, öncü model telefonlardan birine gelecek olması bizleri şaşırtmayacaktır.