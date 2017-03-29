Dünyanın İlk Kafa Naklinin Yapılmasına 8 Ay Kaldı!

Bir kafa, ölü bir donörün vücudunda hayat bulacak. Her şey yolunda giderse tabi...

Bilim gerçekten çılgınlıklarla dolu kocaman bir dünya… Özellikle 2017’nin Aralık ayı, tıp bilimi için ciddi bir dönüm noktası olacak. Zira bu tarihte dünyanın ilk insan kafa nakli gerçekleşecek. Bu çılgın ve bir o kadar tehlikeli operasyon, Doktor Sergio Canavero tarafından yapılacak.

Transplantasyondan (nakil işlemlerine verilen genel ad) yukarıda gördüğünüz 30 yaşındaki Valery Spiridonov’a uygulanacak. Kafası bedeninden çıkarılacak ve beyin ölü bir donörün vücuduna bağlanacak. Her şey iyi giderse Dr. Canavero, Spiridinov'un yeni vücuduyla kas kontrolünü ele geçirebileceğini söylüyor.

Omuriliği kesmek için Canavero, bu operasyon için tasarlanmış bir metrenin bir milyonda biri inceliğinde özel bir bıçak kullanacak. Zira ameliyat sırasında sinirlerin ölmemesi ve hasar almaması çok önemli. Canavero, omuriliği onarıp yeni vücuda yeniden bağlamadan önce Spiridonov'un başı kanamanın önlenmesi için dondurulacak.

Bazı bilim insanları, yeni bir beden üzerine yabancı bir başın yerleştirilmesinin "keşfedilmemiş delilik seviyelerine" yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Operasyon sonrasında daha önce tıp tarihinde görülmemiş nevrotik belirtiler taşıması muhtemel Spiridonov, ölüm riski dahil tüm risklere kucak açmış durumda.

Ayrıca nakil için bir yazılım ekibi sanal gerçeklik uygulaması yazdı. Dr. Canavero, bu uygulama ve donanım sayesinde pratiklerini yapıyor.

Tüm operasyon toplamda 20 milyon dolara mal olacak ve 150'den fazla doktor, hemşire ve teknisyenden oluşan bir ekibe ihtiyaç duyulacak.

Bilimin geldiği nokta bazen ürkütse de insanlığın gelişimi için risk alan tüm ekibe ve bilim insanlarına başarılar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bu çılgın nakil işlemi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Siz de bizi takipte kalın :)