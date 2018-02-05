Elektrikli Boya Daha Fazla Alanda Kullanılmaya Başlandı

Londra merkezli Bare Conductive adlı bir şirket elektriği ileten boya üretti. Ürünün kağıt, plastik, ahşap, karton veya cam gibi çeşitli yüzeylerde kullanılabileceği belirtildi.

Elektriği üretmek için karbon kullanan elektrikli boyayla ilgili açıklamalarda bulunan Bare Conductive CEO'su ve ortak kurucusu Matt Johnson, "Bu sıvının içinde çok sayıda küçük karbon parçacıkları var ve sıvı kuruyunca bu parçacıklar birbirine daha da yakınlaşıyor" dedi. Johnson, boyanın kurumasıyla birbirlerine yaklaşan karbonların elektriği iletebilecek yakınlığıa geldiklerini belirtti.

Bir bilgisayara ya da bir elektrik düğmesine ya da anahtarına devre kartıyla bağlanarak kullanılan elektrikli boya, bu cihazlar için algılayıcı görevi görüyor. 2009'dan bu yana piyasada olan ürün 200 binden fazla kişi tarafından satın alındı.

Elektrikli boya görece uzak bir gelecekte evimizin duvarlarının etkileşimli bir hale gelmesinin temellerini oluşturuyor olabilir. Zira SmartThings tarafından 2016 yılında yayınlanan "Gelecekte Hayat" isimli rapora göre insanlar evlerinin duvarlarını boyatmakla uğraşmayacaklar. Bunun yerine led ekrana benzeyen kaplamalarla istedikleri görüntüyü duvarlarına yansıtabilecekler. Bu tip bir tahayyül bildiğiniz üzere efsanevi bilim-kurgu dizisi Black Mirror'ın geçmiş sezonlarında yer alıyordu. Siz ne düşünüyorsunuz böyle bir elektrik anahtarınız olsun ister miydiniz?