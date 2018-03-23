Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton'un Twitter’da "Facebook’u silmenin zamanı geldi." dediği gönderiye Elon Musk, Space X'in Facebook sayfasını silerek karşılık verdi.

En çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın kurucusu Brian Acton, 2014 yılında 16 milyar dolar karşılığında satarak güzel bir servet elde etmişti. O dönemde birçok kişi Facebook’un çapraz platform kullanıcı bilgisi elde etmek amacıyla bu alımı gerçekleştirdiğini düşündü. Daha sonra Avrupa’da çapraz platformlardan kullanıcı bilgisi almak yasaklandı.

Son dönemlerde hepinizin bildiği gibi Trump kampanyasına verdiği destek nedeniyle Facebook’un başı dertte. Muhtemelen suçlamalar doğru ve gerçekten Facebook’taki kişisel bilgilerimiz güvende değil. Yaşanan bu durumu fırsat bilen Brian Acton, Twitter’da paylaştığı gönderide “Facebook’u silmenin zamanı geldi.” dedi.

Her ne kadar satmış olsada WhatsApp’ın kurucusunun hatrı sayılır bir hayran kitlesi ve prestiji bulunuyor. Bu nedenle Facebook’u silme hareketine atılan destek mesajı kısa süre içerisinde trend haline geldi. Hatta Brian Acton’un yazmış olduğu mesaj Elon Musk’ın da dikkatini çekti ve cevap aldı.

Facebook’u silmenin zamanı geldi. Tweet’inin altına “Facebook ne?” yazan Elon Musk’a bir Twitter kullanıcısı “Adamsan Facebook’taki SpaceX sayfasını kaldırırsın” dedi. Bunun üzerine Musk, SpaceX’in Facebook sayfasının olduğundan haberi bile olmadığını ve kaldıracağını söyledi. Yaşanan olaylar sonucunda Elon Musk’tan bile tepki gören Facebook için işlerin hiçte iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Her geçen gün Facebook hisseleri daha fazla değer kaybediyor ve koskoca sosyal medya imparatorluğu milyarlarca insanın gözü önünde yavaş yavaş çöküyor.