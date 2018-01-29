Elon Musk'ın başlarda şaka zannedilen, dün itibarı ile de gerçekten satışa çıkardığı Alev Silahı daha ilk günden yok sattı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın alt şirketlerinden The Boring Company, geçtiğimiz aylarda 20 dolarlık fiyatıyla hediyelik bir şapka satışa çıkarmıştı. Elon Musk, Twitter'ında şapkalar 50.000 satışa ulaşırsa, bir de alev silahı satacaklarını söylemişti ama herkes bunu küçük bir şaka zannetmişti. Dün itibarı ile alev silahı gerçekten de satışa sunuldu.

Şapkalar50.000 satışla toplamda şirkete 1 milyon dolarlık bir gelir getirmişti. Bunun hemen ardından 500 dolar gibi bir fiyattan ön siparişe sunulan alev silahları ise daha ilk günden şirkete tam 3.5 milyon dolarlık bir gelir sağladı. Toplamda 20.000 adetten fazla satılmayacağı daha baştan duyurulan silahın, bir iki gün içinde daha kimsenin eline dahi ulaşmadan ön siparişle tamamen satılması bekleniyor.

Bu sayede şirkete tam 10 milyon dolarlık bir fon kazandırmış olacak olan Elon Musk bir kez daha ne kadar zeki bir adam olduğunu gösterdi. Sosyal medyayı o kadar iyi kullanıyor ve fanlarıyla arası o kadar iyi ki şirketlerine fon kazandırmak için yaptığı küçük ürünlerin satışlarıyla bile çok büyük ilgi çekiyor. Önümüzdeki dönemler ne getirecek bilinmez ama Elon Musk ve Tesla fırtınası kolay kolay dineceğe benzemiyor.