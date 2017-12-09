Elon Musk'ın Gelecek Hakkındaki Bazıları Ürkütücü 11 Tahmini

Yıllardır hayata geçirdiği ve geçirmek için çalışmalara başladığı projelerle kamuoyunda 'dahi' olarak anılan Elon Musk, gelecek hakkında ilginç ve bazen ürkütücü olabilecek tahminlerde bulundu.

Elon Musk diyince aklımıza birçok teknolohik adım geliyor. SpaceX, Tesla ya da SolarCity bunların sanırım en önde gelenleri. Ancak Musk'ı bu teknolojik hamleleri kadar gündeme getiren bir konu daha var. O da sizin de tahmin edeceğiniz üzere yapay zeka konusunda söylediği ürkünç hatta korkutucu şeyler. Bugün Hawking ile birlikte söyledikleri kötü yapay zeka senaryoları birçok insanı etkiliyor ve bu teknolojik gelişime tereddütle bakılmasına yardımcı oluyor. Bununla birlikte Musk'ın gelecekle ilgili tahminleri bu kadarla sınırlı değil. Musk, birçok konu hakkında görüşlerini çeşitli kanallar aracılığıyla insanlıkla paylaştı biz de onları toparlamaya çalıştık.

Gelecekte Bütün Araçlar Elektrikli Olacak

Elon Musk, yaptığı bu açıklamada Tesla'nın çıkış hikayesini de bir anlamda itiraf etmiş oluyor. Dahi teknoloji adamı, gelecekte roketler hariç tüm araçların elektrikli olacağını söylüyor. Elon Musk konuyla ilgili tam olarak şöyle söylüyor: "Uçak ve gemi ve diğer tüm ulaşım biçimleri tamamen elektrikle çalışacak. Yarı elektrikli değil tamamen elektrikli olacak ve buna hiç şüphe yok." ( 2015'te Marketplace röportajı ). Daha sonra birçok platformda yaptığı konuşmalarda da Musk bu düşüncesini pekiştirdi.

10 Yıl İçinde ABD'deki Araçların Yarısı Elektrikli Olacak

Temmuz ayında düzenlenen Ulusal Valiler Birliğindeki bir panel sırasında açıklamalarda bulunan Musk, gayet cesur tahminler üzerinde de durdu. Musk, ABD'deki araçların yarısının gelecek 10 yıl içerisinde elektrikli olacağını söyledi.

Otonom, 20 Yıl İçerisinde Standart Olacak

Bildiğiniz üzere Tesla'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de otonom sürüş yapabilmesi. Bununla birlikte birçok büyük şirket de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Musk bu koyla ilgili olarak, 20 yılda kendi kendine sürüş kabiliyetine sahip olmayan bir otomobil sahibi olmanın ata sahip olmak gibi olacağını öne sürdü. ( 2015 yılı Tesla'nın 3. çeyrek istatistiklerinin açıklanması sırasında )

Musk'ın bu konuda söylediği birkaç şey daha var:

"Tüm araçların uzun vadede tamamen özerk olacağını düşünüyorum. Bence tam bir özerkliğe sahip olmayan otomobilleri görmek olağandışı bir hal alacak" Yapılmış olan, tam özerkliğe sahip olmayan tüm araçların olumsuz değeri olacaktır. Ata sahip olmak gibi olacak. Yalnızca duygusal sebeplerden ötürü sahibi olacaksınız "

Otonom Araçlar İşsizliği Etkileyecek

Dubai'de düzenlenen World Government Summit'de konuşan Musk, otonom araçların iş dünyasını büyük ölçüde etkileyeceğini söyledi. Musk bir robotun yapamadığı daha az işin kalacağını söyledi.

Otomasyon Temel Geliri Sağlayabilir

Endüstri 4.0'la birlikte daha da fazla dillendirilmeye başlayan acaba fabrikalarda ve üretim alanlarında insanlara gerek kalmayacak sözü konu tüketim olunca bir cevap buluyor. Yani, çalışmadığı için parası olmayacak olan insanlara nasıl bir şey satılabilir ki? Burada Marx'ın söyledikleri de devreye girse de konumuz Musk olduğu için girmeyeceğim. Elon Musk geçen Kasım ayında CNBC'ye verdiği demeçte, "Otomasyon nedeniyle evrensel bir temel gelir ya da buna benzer bir şeyle sonuçlanacak bir sisteme geçilebilir" ifadelerini kullandı. Musk başka bir demecinde ise "Bence evrensel temel gelir yapmaya karar vereceğiz, bence bu gerekli olacak" şeklinde konuştu.

2025 Yılına Kadar Mars'a Gideceğiz

Ekim başında Musk, Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu ve 2025 yılına kadar insanları Mars'a götürmek için SpaceX'in planları olduğunu söyledi. Musk, 2024'te insanları Mars'a taşıyan bir uzay gemisi göndermeyi hedeflediğini söyledi. Ancak yolculuk nereden baksanız 1 sene süreceği için Musk, 2025'i işaret etti.

Yapay Zeka Nükleer Silahtan Daha Tehlikeli

Birçok büyük ülke tarafından hala geliştirilmeye devam edilen nükleer silahlar, toplumumuz için olası bir savaşta kullanılabileceği sebebiyle oldukça lanetle anılan bir silah türü. Musk, yapay zekanın bu korkunç silah teknolojisinden daha büyük risk olduğunu defalarca kez dile getirdi.

3. Dünya Savaşı'nın Sebebi Yapay Zeka Olacak

Musk, Eylül ayı başlarında Twitter'dan "Ulusal düzeyde AI üstünlüğü için rekabet" büyük olasılıkla III. Dünya Savaşı'nın sebebi olacak" ifadelerini kullanarak yine yapay zekaya ince bir giydirme yaptı.

Katil Robotlar

Yukarıdaki iki başlık gibi bu da yapay zeka ile ilgili bir konu. Musk, Temmuz ayında Ulusal Valilikler Derneği'nde yaptığı açıklamalarda robotların makine öğrenme tekniklerinin tehlikeleri konusunda uyarılarda bulundu. "Sahte haberler yaparak ve e-posta hesaplarını taklit ederek bir savaş başlatabilir ve sahte basın bültenleri ve sadece bilgiyi manipüle edebilirler" "Kalem, kılıçtan daha keskin" ifadelerini kullandı.

Ulaşımın Geleceğinde Tüneller Büyük Bir Rol Oynayacak

Musk'ın bence günümüz için en uygun ama tüm insanlığın gelecek tasavvuruyla neredeyse zıt bir kategoride olan tahmini tüneller. Zira hepimiz izlediğimiz bilim-kurgu filmleri sebebiyle olabilir; gelecek için her zaman uçan arabaları düşünürüz. Ancak Musk, Boring Company ile Los Angeles'ta otomobilleri elektrikli patenlere taşıyacak bir yer altı tüneli ağı kurmayı hedefliyor. Ve bu ulaşım sisteminin geleceği inşa edeceğini belirtiyor.

İnsanlar Hayatta Kalmak İçin Bir Parça Robot Olmalı

Musk, Dubai'deki World Government Summit'de yaptığı açıklamada, insanların hayatta kalabilmeleri için bir parçalarının robot olması gerekeceği günlerin geleceğini söyledi. Musk, "Biyolojik istihbarat ve dijital istihbaratın muhtemelen daha yakın birleşimini göreceğiz" ifadelerini kullandı.