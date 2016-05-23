Elon Musk'ın şirketleri arasında en fütüristik adımları atanlardan birisi olan SpaceX, Tesla Roadster'i taşıyacak olan Falcon Heavy roketini geçtiğimiz günlerde tanıttı.

SpaceX'in lansmanı başarılı olursa Tesla Roadster, Mars'ın yörüngesine yollanacak. Şimdiye kadar gerçekleştirecek en ilginç projelerden birisi olan Falcon Heavy görevi, Musk için kritik bir önem de taşıyor. Zira SpaceX'in tasarıladığı Falcon Heavy Jumbo Roketi, eğer görevinde başarılı olursa alanındaki en güçlü roket unvanını da ele geçirmiş olacak.

Musk, bugün yaptığı Instagram paylaşımlarında uzaya gönderilecek olan Tesla Roadster'e ait yeni görüntüleri de paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda aracın sürücü koltuğuna oturtulmuş olan bir maket insan da dikkat çekti. Ancak SpaceX'den, maket adam "Starman"in yolculuğa katılıp katılmayacağı açıklanmadı.

Şirket, Roadster'ı Mars'a göndermek için FAA'nın iznine sahip olsa da, bu izinde bir "Spaceman"in bulunması pek de olası görünmüyor. Bununla birlikte Elon Musk'ın şirketi SpaceX, geçtiğimiz yıllarda ürettiği Dragon uzay aracıyla gizli bir kargoyu yörüngeye çıkarmıştı. Daha sonra Musk, aradan uzun bir süre geçtikten sonra gizli kargonun içerisinde peynir olduğunu söyledi.

Roadster, roketin yük taşıma bölümündeki karbon fiber kaplamanın içinde dikkatle yerleştirilecek ve roketi sarsması engellenmeye çalışılacak. Öte yandan Kızmızı gezegene kırmızı bir araba göndermek isteyen Musk'ın, Falcon Heavy roketi bu araçtan daha ağır yükleri de taşıyabilecek şekilde tasarlandı.

SpaceX'in Roadster'li roketi 6 Şubat'da ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü’nden yerel saatle 13.30'da fırlatılacak. Ülkemizde ise 21.30 saatlerinde fırlatma izlenebilecek. Ancak her uzay görevi gibi fırlatmanın ertelenmesi ya da gecikmesi ihtimali bulunuyor.