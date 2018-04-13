Elon Musk: ‘Tesla Q3 ve Q4 Kârlı Bir Yatırıma Dönüşecek’

Bu sabah attığı bir tweet'te Tesla'ya dair planlarından bahseden Elon Musk, attığı bir tweet'i ile şirketinin piyasaya alım oranını %2 arttıracağını söyledi.

Bu yıl sallantılı bir kaç ay geçiren, hatta hakkında iflas haberleri dahi çıkan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bu sabah attığı bir tweet ile şirketinin borsadaki değerini bir kademe arttırmayı başardı. Atmış olduğu tweet’te şirketin bu yıl üçüncü ve dördüncü çeyrekte kârlı bir nakit artışı göstereceğinden emin olduğunu belirten Musk, özellikle Tesla Model 3 üretimine doğrudan el attığını ve hedef olarak haftalık üretim miktarını 2.500 araca yükselteceğini belirtti. Bu açıklama ise Tesla’nın hisselerinde %2’lik bir alım artışı olacağını ifade etti.

Öte yandan Tesla’nın Wall Street analistleri ile yaptığı bir toplantıda, şirketin 3 aylık periyotlar halinde kâr marjını ve üretim kapasitesini arttıracağı resmi olarak kesinlik kazandı. Fakat bu gelişimin gerçek anlamda şirkete ne zaman yansıyacağına dair kesin bir tarih vermekten kaçınan Musk, 2018’in ortalarına doğru ‘Tesla Model 3’ araçlarının üretim miktarını 5.000 çıkarmak istediğini de net bir dille belirtti.

Hatırlayacağınız üzere son dönemde Tesla araçlarıyla ilgili negatif gelişmeler şirketin kapasite olarak Ford’un gerisinde kalmasına sebebiyet vermişti. Ancak Tesla’nın 123.000 Model S aracını gönüllü olarak toplattığını, ek olarak Tesla üstüne yıkılan otopilot kazasını düşünürsek, şirketin yine de oldukça iyi durumda olduğunu ve bu kriz dönemini en iyi şekilde atlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz.