Elon Musk, Yıllar Sonra X.com Alan Adını Tekrar Satın Aldı!

Dahi girişimci, kendisini gerçek anlamda Elon Musk yapan ilk projesi X.com’u PayPal’dan geri aldı.

Üniversite yıllarındayken planladığı ve hayata geçirdiği proje olan X.com’u sattıktan sonra yeni girişimlerine finansman sağlayan Elon Musk, bugün PayPal olarak bildiğimiz sitemin mimarı. Kendisinin Twitter üzerinden sürekli fikir yumurtlaması artık bizi şaşırtmıyor. Musk'ın bahsini geçirdiği bir fikri 6 ay içerisinde şirketleştirdiğine artık alışmış durumdayız. Ancak bu kez durum farklı ve de oldukça anlamlı.

Elon Musk, yıllar önce kurduğu online ödeme sistemlerinin atası X.com uzantısını sonradan adı PayPal olacak bir şekilde satmış ve bugün sahibi olduğu şirketler için ilk finansman kaynağını yaratmıştı. O gün bügündür PayPal’ın elinde olan milyon dolarlık alan ismi X.com, ilk sahibine geri döndü. Satın alma işleminin ne kadara gerçekleştiği bellli değil, fakat oldukça uçuk rakamlar söz konusu.

1999 yılında sahibi olduğu alan adına tekrar kavuşan Musk’ın bu uzantıyla neler planladığı gördüğünüz üzere henüz belli değil. X.com’un geçmişi hakkında ek bilinen şey, Musk onu sattıktan sonra 2001 yılında artık PayPal adındaki sisteme yönlendirildiği.

"Bana http://X.com adresini geri satın almamı sağladığın için teşekkürler PayPal! Şu anda bir plan yok, ancak benim için manevi değeri var."

Bu haber, Musk'un çevrimiçi ödeme işlerine geri döndüğü anlamına gelmiyor. Akıllara gelen ikinci seçenekse SpaceX. Uzay kuruluşu tarihte NASA’ya roket satmayı başaran ilk özel şirket ve X.com, markalaşma yolunda önemli bir adım olabilir.

Musk’ın bu yıl hayata geçirdiği bir diğer proje olan ve beyin bilgisayar arayüzü geliştiren şirketi Neuralink, telepatik teknolojik yetenekleri olan yeni mutantlar yetiştireceği bir merkez açıp X.com’u da kurumsal internet sitesi yapabilir mi, bilemiyoruz. Ancak bu adamdan her şey beklenir.