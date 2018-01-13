Bebeklerin Temas Ettiği İncelemeye Yardımcı Robot

Bilim adamları, yeni doğan bebeklerin emekleme esnasında temas ettiği mikropları incelemek için bebek görünümlü robot icat ettiler.

Bebekler, doğumundan hemen sonra yürümeyi başaramaz. Bir kaç adım atabilmek için, aylarca emekleyerek hareket ederler. Bebeklerin emeklediği zeminler ise, malesef gerektiği kadar temiz olamayabiliyor. Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nden bilim adamları, yerde emekleyen bu bebeklerin temas ettiği mikrop miktarını tespit etmek için bir takım çalışmalar gerçekleştirdi.

Emekleyen bebekler, emekleme esnasında kir, bakter, polen, mantar sporları gibi biyolojik etkenlerle bizlerden 20 kat daha fazla seviyede temas etme ihtimaline sahipler. Araştırmacı Brandon Boor, "Bir yetişkin için, biyolojik parçacıkların önemli bir kısmı üst solunum sisteminde, burun deliklerinden ve boğazdan uzaklaştırılıyor" dedi. Ancak çok küçük çocuklar için, "Ağzlarından daha sık nefes alırlar ve alt hava yollarına (trakeobronşiyal ve pulmoner bölgeler) önemli bir bölüm çöker. Solunum sonucu parçacıklar onların akciğerlerinin en alt bölgesine kadar taşınıyor. " sözlerini ekledi.

Bebek robot üzerinde araştırma yapıldıktan sonra elde edilen sonuçlar, beklendiği kadar kötü değildi. Sonuçlarda, bebeğin çok çeşitli mikroplara maruz kalmasının, aslında astım gibi şeyleri azaltarak bağışıklık sistemini gelişmesine yardımcı olduğu kararına vardılar. Bu sonuç demek oluyor ki, canlıların her evresinin biz fark etmesekte gerçekten gelecek için veya anlık olarak büyük bir önemi var. İnsan bebeklerinde, diğer memeliler gibi doğrudan yürüyememesinin sebebini düşünenler varsa, bilim sayesinde bu sorularının cevabını bulmuş oldular.