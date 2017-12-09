Android & iOS İçin Bitcoin Uygulamaları indir

Anlık Bitcoin alım satımı yapmanızı sağlayacak ve kripto para üzerine diğer işlemleri de yapabileceğiniz uygulamaları sizinle paylaştık.

Kripto para birimleri ve özellikle Bitcoin, bizim ve dünyanın uzun bir süredir gündeminde. Anlık alım satımı bir araç veya kripto-para borsası uygulamaları olmadan oldukça zor olan bu para sistemini kolaylaştırmak için mobil uygulamalar her zaman kolay bir yöntemdir. Biz de özellikle de bu alana ilk defa giriş yapacaklar için en çok indirilen kripto para uygulamalarını listelemek istedik.

Özellikle de ülkemizdeki kullanımı da oldukça uygun olan bu uygulamalar, en azından nereden başlayacağınız konusunda iyi bir yol gösterici olacaktır diye düşünüyoruz. Daha fazla uzatmadan listemize geçelim.

Bither - Bitcoin Wallet

Bither - Bitcoin Wallet uygulaması Getcai firmasının sunulmuş ve ilk çıktığı günden beri en çok kullanılan ve çok da sevilen uygulamalardan biri. Bitcoin Wallet uygulamasının tercih edilmesini sağlayan en önemli özelliklerinden bir tanesi de kolay cüzdan kullanımı ve geniş kapsamlı fiyat takibi yer alıyor olması.

BTCTurk Bitcoin Borsası

BTCTurk, Türkiye'deki en köklü kripto para uygulamalarından biridir. Özellikle de Türk Lirası ile Bitcoin ve Etherium gibi popüler kripto paralar üzerinden işlem yapmanızı sağlayan sitenin uygulaması, özellikel de ülkemizde oldukça popüler diyebiliriz. (Aah ah görseldeki zamanlarda Bitcoin para değilmiş bu arada)

Blockchain - Bitcoin Wallet

Blockchain - Bitcoin Wallet Blockchain.info şirketi tarafından mobil cihazlar da kullanılabilen Bitcoin cüzdanıdır. Piyasadaki en güvenilir Bitcoin cüzdanlarından biri olarak öne çıkan Bitcoin Wallet uygulaması ile kolayca BTC gönderebilir veya alabilirsiniz.

Cosmo

Cosmo, kolaylaştırılmış bir kripto portföy izleme uygulaması. Çoklu portföyler ve piyasa değeri listeleri gibi özelliklerle birlikte sade ve hoş grafikleri ve piyasa verileri, Cosmo'yu kripto alanındaki herhangi bir yatırımcı için lider kripto para uygulaması olarak tutuyor. İster acemi olun ister tecrübeli bir profesyonel olun Cosmo, kripto para borsasına adım atmanız için ideal bir uygulama.

Xapo · Bitcoin Wallet & Vault

Bu uygulama ile sadece iki tıklamayla Bitcoinlerinizi başkalarına gönderebilir veya başkalarından alabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için kesinlikle ücret ödemiyorsunuz ve ayrıca uygulama aracılığıyla kripto paralarınızı çok kolay bir şekilde saklayabiliyor ve erişebiliyorsunuz.

Blockfolio

Blockfolio ile parmağınızın ucunda Bitcoin ve diğer kripto para pazarlarının nabzını tutabilirsiniz. Birçok özelliği dışında, ayrıntılı fiyat bilgilerini alabilir ve fiyat belirli bir eşiği geçtiğinde bildirim alabilirsiniz. Bu uygulama, Bitcoin ve diğer kripto para borsalarını ayrıntılı olarak takip etmek isteyen herkes için mükemmel bir araç denilebilir.

Getgems

Eğer Telegram'ın ne olduğunu biliyorsanız, Getgems sizin için harika bir Bitcoin kazanma ve alım satım yapma uygulaması. Telegram'ın alt yapısı kullanılarak geliştirilen bu uygulama hem gerçek zamanlı Bitcoin kazanmanızı sağlayan bir ödül sistemine sahip, hem de şifrelenmiş mesajlaşma desteği sayesinde oldukça güvenli bir şekilde kullanıcılar arası kripto para alım satımı yapılabiliyor.

BitPay

Lider Bitcoin ödeme web sitesi BitPay, mobil cihazlara "tek dokunuşla" Bitcoin ödemeleri almanızı ve göndermenizi sağlayan uygulaması. Aynı zamanda mobil bir kripto para cüzdanı olarak da kullanılabiliyor.

Gliph

Gliph, bir Bitcoin cüzdan ya da Bitcoin borsası uygulaması değil. Coinbase veya Blockchain cüzdanlar aracılığıyla kripto para ile alışveriş yapabilmenizi sağlayan bir uygulama. Daha çok Letgo ile WhatsApp arası bir uygulama olduğunu söylemek mümkün. "Ama biz bu kripto paraları nerede harcayacağız?" diye soruyorsanız, işte cevabı bu uygulama.

Lawnmower

Bir Bitcoin yatırım uygulaması olan, Lawnmower, Bitcoin borsasını takip etmenize yarayan ve bitcoin alım satım yapmanızı sağlayan basit kullanışlı ve kolay tasarımlı bir mobil uygulama diyebiliriz.

Listemiz bu kadar. Daha onlarca güzel uygulama olsa da, bu uygulamalar hem başlangıç açısından iyi olmakla beraber hem de iki işletim sisteminde birden çalışıyor olan uygulamalar. Bu yüzden sizi listemizi genişletmeye davet ediyoruz. Siz hangi uygulamaları öneriyorsunuz?