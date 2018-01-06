Eşcinsellere Saldırmak İçin Grindr Kullananlara 15 Yıl

Genellikle eşcinsel erkeklerin kullandığı bir uygulama olan Grindr'ı kullanarak eşcinselleri tespit edip bunlara saldıran bir adama 15 yıl hapis cezası verildi.

Saldırı, araba hırsızlığı ve ateşli silahların kullanımı gibi pek çok suçtan dolayı yargılanan, suçlarını işlemek için ise kurbanlarını Grindr uygulaması vasıtasıyla bulan Nigel Garrett'e, Teksas yargısı tarafından 15 yıllık hapis cezası verildi.

Garrett ve üç arkadaşı, Ağustos ayında hedeflerine aldıkları eşcinsel kurbanlara Teksas'ta bir evde birlikte kalmayı teklif ettiklerini ve hedeflerinin, bağlantı kurulduktan sonra kurbanlara saldırıp sonrasında da onları soymak olduğunu itiraf ettiler

Gerçekleşen bu suçlarda, vatandaşlar insanlara karşı yapılan saldırıların gerçekleşmesinde, teknolojinin ne kadar etkin bir rolde olduğunu vurgulamakta. Bu tür saldırıları, teknoloji kullanmadan gerçekleştirmek mümkün olsa da, Grindr gibi uygulamalarında bunu kullanan kullanıcılara erişme riskini arttırdığı kabullenilmesi gereken bir gerçek.

Yapılan ilk gözlemlerde, bu dört suçlunun kullandıkları uygulama nedeniyle belirli bir nüfusu hedef aldıkları bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Hiç şüphe yok ki, bu adamlar belirli bir cinsel yönelimi olan insanları hedef aldılar, aksi takdirde sokakta da rastgele bir saldırı gerçekleştirebilirlerdi.

Uygulama ve telefon kayıtları gibi dijital ipuçlarının izini takip etmek dava oluşturmak için oldukça önemli bir noktaydı. Grindr'da bu tür suçları önlemek ya da çözümlerine yardımcı olmak adına herhangi bir şey varsa yapabileceklerini bildirdi. Bu tür teknolojik uygulamalar, suçlulara kolaylık sağladığı düşünülse de suçluların tespit edilmesi ve kanıtların toplanabilmesi adına da faydalı yönleri bulunmakta olduğunu da aklımızda bulundurmakta fayda var.