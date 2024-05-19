Turuncu pek çok yerde gözümüzün önünde. Ancak bazı noktalar var ki rengin önemi daha da ortaya çıkıyor. Avcılar, arama kurtarma ekipleri gibi güvenlik gerektiren işlerde var olan pek çok kişinin kıyafetlerinin neden turuncu olduğunu biliyor musunuz?

Arama kurtarma ekiplerinin hayat kurtarmak için zamanla yarıştığı anlar, avcıların avına fark edilmeme sürecinde yaşadığı heyecanlar, otoyollarda her an hızlı araçlarla iç içe olan çalışanların adrenali. Tüm bu insanlar için tek bir renk var, o da “güvenlik turuncusu”.

İş makinelerinde, bazı yol tabelalarında veya konilerde gördüğümüz turuncunun sandığımızdan daha büyük etkileri var.

Güvenlik ve görünürlük sağlayan turuncu

Doğada nadiren rastlanan renklerden biri de turuncu. Bu sebeple de arama kurtarma ekipleri ve avcılar için mükemmel bir tercih hâline geliyor.

Turuncu; sisli, yağmurlu, karanlık, loş ışıklı ortamlarda en iyi tanınan renk. Başka hiçbir şeyin floresan turuncu kadar parlak olmaması da tercih sebebi. Ayrıca gökyüzünün masmavi rengiyle tamamlayıcı olarak nesneleri birbirinden ayırmak için de turuncu kullanılıyor.

Giyenlere sağladığı avantajlar neler?

Tüm bunlar sayesinde arama operasyonlarında kayıp kişileri bulmak kolaylaşıyor. Çünkü ihtiyaç duyanlar tarafından hemen fark ediliyorlar.

Avcılar için ise kazalar önleniyor. Geyik gibi bazı hayvanlar turuncuyu fark edemediği için avcıya risk teşkil etmiyor. Bunun yanı sıra başka bir avcı tarafından göründüğü için de kaza kurşununa gitmiyor.

Kara yollarında veya havalimanlarında çalışan insanların da turuncu yelek giydiğini görmüşsünüzdür. Bu çalışanlar da turuncu sayesinde açık havada fark ediliyorlar.

Görünürlük sağlayarak hayat kurtaran turuncu kıyafetlerin ardında güçlü sebepler bulunuyor. Turuncu için doğanın zorluklarına karşı verilen mücadelenin sessiz bir kahramanı da diyebiliriz.

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