Fortnite'ın yakında çıkış yapacak 5. bölüm 3. sezonundan sinematik fragman paylaşıldı. Post apokaliptik teması olması beklenen sezonda Fallout iş birliği görebiliriz.

LEGO, Battle Royale, Rocket Racing dahil içinde birçok modu barındıran Fortnite, şüphesiz günümüzün en başarılı oyunlarından biri. Zaten dünyanın en popüler üç oyunu arasında yer alması da bunu kanıtlıyor. Epic Games, düzenli olarak oyunun Battle Royale moduna yeni sezonlar getiriyordu. Son olarak birkaç ay önce Yunan mitolojisi temalı Bölüm 5 Sezon 2’nin çıktığını görmüştük.

Şimdi ise sıradaki sezondan ilk tanıtım fragmanı geldi. 5. bölümün 3. sezonunda oyuncuları yepyeni bir tema karşılayacak.

Fortnite'ın yeni sezonundan ilk fragman:

Epic Games tarafından paylaşılan sinematik tanıtım fragmanı sadece 18 saniye sürse de neler bekleyeceğimiz hakkında fikir edinebiliyoruz. Battle Royale ve Sıfır İnşa’da normal fırtına yerine kum fırtınası göreceğimiz anlaşılabiliyor. Ayrıca post apokaliptik bir tema olacağının da sinyalleri verilmiş.

Aslında Fortnite’tan birkaç gün önce yeni sezonun temasıyla ilişkili olabilecek bir paylaşım yapılmıştı. Paylaşımda efsane RPG oyun serisi Fallout’ın çelik zırhları yer alıyordu. Bu da yakın zamanda Prime Video’da çıkan diziyle yeniden popülaritesi artan serinin Fortnite’a gelebileceğini ortaya koymuştu. Bu tarz bir ihtimal, fragmanda gördüğümüz post apokaliptik yapıyı destekler nitelikte.

Fortnite 5. bölüm 2. sezon hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Daha fazla detay geldiğinde sizi bilgilendireceğiz. Sezonun 24 Mayıs 2024’te başlaması bekleniyor.