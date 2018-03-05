En değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum’un Rus kurucusu Vitalik Buterin, Twitter üzerinden kripto para dolandırıcılığı yapan korsanlara rest çekmek için kullanıcı adını değiştirdi.

Kripto paralar, yatırım yoluyla kolay yoldan zengin olan insanlar yarattıkları için toplumun gözünde bir an önce girilmesi gereken bir iş olarak yer edindi. Ancak her şey o kadar basit değil. Kripto paralardan gerçek para kazanmak, emek, sabır ve fazlasıyla bilgi gerektiriyor. Bu bilginin peşine düşmeden, sabretmeden yatırım yapmaya çalışanlar ise sosyal medyadaki tuzaklara düşüyorlar.

Twitter’da kendilerini Elon Musk ve Ethereum kurucusu olan Vitarik Buterin, John McAfee gibi tanıtan sahte profiller, takipçilerine Ethereum hediye edecekleri vadinde bulunup insanları kandırıyorlar. Karşılığında ise önce bir miktar Ethereum talep ediyorlar ve gönderilen miktarın 10 katını geri gönderecekleri vadinde bulunuyorlar. Elbette böyle bir şey gerçekleşmiyor ve insanlar, gönderdikleri Ethereum’u tamamen kaybetmiş oluyorlar.

Geçtiğimiz aylarda bu hesapların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını dile getiren Elon Musk, konuyu Twitter CEO’su Jack Dorsey’e bildirmişti. Sahte hesaplardan çok çeken bir diğer isim de doğrudan Ethereum kurucularından olan Vitalik Buterin. Kendisinin aksi yönde açıklamalarına rağmen sosyal medya üzerinden artan dolandırıcılık vakaları, Buterin’in canını sıkmaya başladı.

Vitalik Buretin Twitter kullanıcı adını şu şekilde güncelledi:



Vitalik Buterin @Twitter

Twitter'daki kullanıcı adını “Vitalik ‘Hayır ETH hediye etmiyorum’ Buterin” şekilde değiştiren Buterin, hiçbir kripto para hediyesi yapmadığını üzerine basa basa tekrar açıkladı. 678 bin takipçisi olan Buterin’in artık böyle bir tepki koyması Twitter’ı harekete geçirir mi bilinmez, ancak insanların konuya ilgisi arttıkça dolandırıcılık vakaları da artıyor.