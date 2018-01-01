ABD Deniz Kuvvetleri, potansiyel savaş bölgelerine F-35 uçaklarını konuşlandıracak.

ABD Deniz Kuvvetleri’nden gelen açıklamaya göre dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında yer alan F-35’ler, 2018’de savaş bölgelerine gönderilecek.

Her biri milyarlarca dolar olan F-35 Lightning 2’ler 2018’de ön hatlarda hizmet vermeye hazırlanıyor. ABD Deniz Piyadeleri tarafından kullanılacak F-35’ler, ABD’nin orta ve pasifik komutanlığında uçak gemilerine konuşlandırılacaklar.

İlk olarak 2018’in bahar aylarında 266 metre uzunluğundaki USS Essex uçak gemisinde göreve başlayacak F-35, daha sonrasında Kuzey Kore sahiline gidebilecek 257 metre uzunluğuna sahip USS Wasp uçak gemisine yerleştirilecek.

F-35 Lightning 2 Savaş Uçakları

F-35 Lightning 2, savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmek yerine tek bir uçağın her işi yapabilmesi amaçlanarak geliştirildi. Ülkemizin de sipariş verdiği F-35’ler önümüzdeki yıllarda en çok konuşulan savaş uçaklarından olacak gibi duruyor. 16 metre uzunluğundaki uçakların kanat açıklıkları 11 metreyken, saatte 1.930 km hızla hareket edebiliyorlar.